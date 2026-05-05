Ministerija: JAE oro gynyba aktyviai atremia Irano raketas ir dronus

„JAE oro gynybos sistemos aktyviai atremia raketas ir dronus“, – pareiškime socialiniame tinkle „X“ teigė gynybos ministerija ir pridūrė, kad jie atskrenda iš Irano.
Pirmadienį Irano dronų ataka sukėlė gaisrą energetikos įrenginyje Fudžeiroje, netoli blokuojamo Hormuzo sąsiaurio, gyvybiškai svarbaus vandens kelio, tapusio įtampos tarp JAV ir Irano židiniu. Taip pat buvo sužeisti trys žmonės.
Fudžeira yra pagrindinis JAE naftos eksporto terminalas, apeinantis Hormuzo sąsiaurį. Naftos turtingi JAE, ištikimi JAV sąjungininkai prie pat Irano, labiausiai nukentėjo nuo Teherano atsakomųjų veiksmų – per karą į šalį buvo paleista daugiau nei 2800 raketų ir dronų.
