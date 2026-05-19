 Nigerijos kariuomenė: per JAV ir Nigerijos oro smūgius žuvo 175 IS kovotojai

2026-05-19 21:53
BNS inf.

Nigerijos kariuomenė antradienį pranešė, kad per bendrus oro smūgius, kuriuos ji savaitgalį surengė su JAV pajėgomis, Nigerijoje žuvo 175 „Islamo valstybės“ (IS) grupuotės džihadistai.

Nigerijos kariuomenė: per JAV ir Nigerijos oro smūgius žuvo 175 IS kovotojai / AFP nuotr.

Tarp nukautų – antrasis pagal rangą grupuotės vadas pasaulyje.

JAV ir Nigerijos kariuomenės praėjusį savaitgalį atokiame kaimelyje šiaurės rytų Nigerijoje nukovė Abu-Bilalą al Minukį (Abu Bilalą Minukį), IS lyderį, apibūdinamą kaip „aktyviausią teroristą“ pasaulyje.

„Primename, kad bendri smūgiai prasidėjo prieš kelias dienas. Vertinimai rodo, kad iki 2026 metų gegužės 19 dienos iš mūšio lauko buvo pašalinti 175 IS kovotojai“, – sakoma Gynybos štabo pranešime.

„Dėl bendrų smūgių buvo sunaikinti IS kontrolės punktai, ginklų slėptuvės, logistikos centrai, karinė įranga ir finansiniai tinklai, naudojami teroristinėms operacijoms palaikyti“, – priduriama jame.

Pasak Nigerijos kariuomenės ir JAV Afrikos vadovybės (AFRICOM), kaip IS pasaulinių operacijų direktorius, nukautas A. B. al Minukis teikė strategines gaires dėl žiniasklaidos ir finansinių operacijų bei „ginklų, sprogmenų ir dronų kūrimo bei gamybos“.

Nigerija jau seniai kovoja su džihadistų sukilėliais, įskaitant „Boko Haram“ ir regionines IS organizacijos atšakas, pirmiausia „Islamo valstybės Vakarų Afrikos provinciją“ (ISWAP).

Remiantis neseniai paskelbta pasaulinių konfliktų stebėtojos ACLED ataskaita, Vakarų Afrika tapo aktyviausia islamistų kovotojų zona pasaulyje. Ataskaita parodė, kad „Islamo valstybės“ aktyvumas Afrikoje 2026 metų pirmąjį ketvirtį pasiekė rekordinį lygį.

