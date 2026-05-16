Pakistano ministras atvyko į Teheraną siekdamas palengvinti JAV ir Irano taikos derybas

„Pakistanui toliau dedant pastangas palengvinti derybas ir skatinti regioninę taiką, Mohsinas Naqvi (Mohsinas Nakvis) šiandien atvyko į Irano Islamo Respubliką su oficialiu dviejų dienų vizitu“, – pranešė naujienų agentūra „Tasnim“.
Irano vidaus reikalų ministras Eskandaras Momeni (Eskandaras Momenis) priėmė M. Naqvi, kurio vizitas į Teheraną surengtas praėjus kelioms dienoms po įtakingo Pakistano kariuomenės vado feldmaršalo Asimo Muniro vizito.
Islamabadas aktyviai tarpininkauja Irano ir JAV taikos derybose ir praėjusį mėnesį surengė svarbų abiejų šalių delegacijų susitikimą.
Balandžio 8-ąją prasidėjusios paliaubos iš esmės sustabdė karo veiksmus, kurie prasidėjo, kai JAV ir Izraelio pajėgos vasario 28 dieną sudavė pirmuosius smūgius Iranui.
Irano užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi (Abasas Aragčis) penktadienį pareiškė, kad Teheranas iš Vašingtono gavo pranešimų, kuriuose nurodoma, jog prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) administracija yra pasirengusi tęsti derybas.
Irano vyriausiasis derybininkas ir parlamento pirmininkas Mohammadas Bagheras Ghalibafas (Mohamadas Bageras Galibafas) antradienį pareiškė, kad Vašingtonas turėtų priimti Teherano taikos pasiūlymą, antraip jo lauks nesėkmė.
Jis tai pareiškė po to, kai D. Trumpas atmetė Irano pateiktą pasiūlymą ir įspėjo, kad „paliaubos laikosi ant gyvybės palaikymo aparato“.
„Nėra kitos alternatyvos, kaip tik pripažinti Irano žmonių teises, kaip išdėstyta 14 punktų pasiūlyme. Bet koks kitas požiūris bus visiškai bevaisis; nieko, tik viena nesėkmė po kitos“, – tuomet parašė M. B. Ghalibafas socialiniuose tinkluose.
