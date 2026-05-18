Paliauboms neišsilaikant, Libanas teigia, kad žuvusiųjų skaičius viršijo 3 tūkst.

Libano sveikatos apsaugos ministerija pirmadienį informavo, kad nuo kovo pradžios, kai prasidėjo naujausia eskalacija, žuvo 3 020 žmonių, o dar 9 273 buvo sužeisti. Ministerija neskirsto nukentėjusiųjų į civilius ir Irano remiamos grupuotės „Hezbollah“ narius.
Izraelio ir „Hezbollah“ karas atsinaujino įsiliepsnojus platesniam konfliktui su Iranu. Balandžio viduryje buvo susitarta dėl paliaubų, tačiau abi pusės tęsė atakas. Penktadienį buvo paskelbta apie pratęsimą, tačiau tai kol kas nesustabdė kovų.
Susirėmimai pirmadienį tęsėsi, o Izraelio kariuomenė pareiškė, kad Bekos slėnyje Libano rytuose nukovė palestiniečių „Islamo džihado“ vadą.
Libano valstybinė naujienų agentūra NNA taip pat pranešė apie kelis Izraelio smūgius Pietų Libane, kur vis dar dislokuoti Izraelio kariai. „Hezbollah“ savo ruožtu nurodė, kad toje teritorijoje surengė kelias atakas prieš Izraelio pozicijas.
Tuo metu Libano prezidentas Josephas Aounas, pasak NNA, pakartojo savo įsipareigojimą nutraukti karą. Libano vyriausybė nėra tiesioginė konflikto šalis.
J. Aounas pažadėjo „padaryti tai, kas neįmanoma“ ir užbaigti karą.
Naujausi komentarai