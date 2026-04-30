Paryžiaus apylinkėse į Seną įkritus autobusui išgelbėti keturi žmonės

Autobusas važiavo per Žiuvizi prie Oržo miestelį į pietryčius nuo Prancūzijos sostinės, kai nuvažiavo nuo kelio ir įkrito į Seną, naujienų agentūrai AFP sakė prokurorai.
„Autobuse buvo vairuotoja ir dar trys žmonės. Jie visi buvo išgelbėti“, – nurodė prokurorai ir pridūrė, kad policija pradėjo tyrimą.
Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išgelbėtų asmenų būklę.
Autobusą vairavo mokymus baigianti praktikantė, sakė transporto administracijos IDFM atstovas spaudai.
Pasak atstovo, tiek praktikantės, tiek ją prižiūrėjusio vairuotojo narkotikų ir alkoholio testai buvo neigiami.
Autobusą iš vandens planuojama ištraukti vėliau ketvirtadienį.
Vykdant gelbėjimo operaciją buvo pasitelkti keli gelbėjimo laivai, dronas ir sraigtasparniai.
Prefektūra nurodė, kad operacijoje taip pat dalyvavo 16 ugniagesių automobilių, daugiau nei 30 ugniagesių ir dešimtys policijos pareigūnų.
Autobusas buvo visiškai paniręs po vandeniu netoli vietos tilto. Autobuso kliudyta stovėjusi mašina taip pat atsidūrė upėje, pranešė AFP žurnalistas.
„Užuot sukęs į dešinę, autobusas nuvažiavo tiesiai ir nusitempė kartu automobilį“, – sakė įvykį mačiusi 55 metų konservatorijos darbuotoja Elisabeth (Elisabet), paprašiusi nurodyti tik jos vardą.
Ji pridūrė, kad praeiviai nuskubėjo prie netoliese buvusios baržos ir dar prieš atvykstant pagalbos tarnyboms numetė į vandenį gelbėjimosi ratus.
