 Paryžiaus apylinkėse į Seną įkritus autobusui išgelbėti keturi žmonės

Paryžiaus apylinkėse į Seną įkritus autobusui išgelbėti keturi žmonės

2026-04-30 18:36
BNS inf.

 Iš Senos upės netoli Paryžiaus ketvirtadienį buvo išgelbėti keturi žmonės, praktikantės vairuojamam autobusui susidūrus su stovinčia transporto priemone ir nulėkus į vandenį, pranešė pareigūnai.

<span>Paryžiaus apylinkėse į Seną įkritus autobusui išgelbėti keturi žmonės</span>
Paryžiaus apylinkėse į Seną įkritus autobusui išgelbėti keturi žmonės / AFP nuotr.

Autobusas važiavo per Žiuvizi prie Oržo miestelį į pietryčius nuo Prancūzijos sostinės, kai nuvažiavo nuo kelio ir įkrito į Seną, naujienų agentūrai AFP sakė prokurorai.

„Autobuse buvo vairuotoja ir dar trys žmonės. Jie visi buvo išgelbėti“, – nurodė prokurorai ir pridūrė, kad policija pradėjo tyrimą.

Pareigūnai nepateikė išsamios informacijos apie išgelbėtų asmenų būklę.

Autobusą vairavo mokymus baigianti praktikantė, sakė transporto administracijos IDFM atstovas spaudai.

Pasak atstovo, tiek praktikantės, tiek ją prižiūrėjusio vairuotojo narkotikų ir alkoholio testai buvo neigiami.

Autobusą iš vandens planuojama ištraukti vėliau ketvirtadienį.

Vykdant gelbėjimo operaciją buvo pasitelkti keli gelbėjimo laivai, dronas ir sraigtasparniai.

Prefektūra nurodė, kad operacijoje taip pat dalyvavo 16 ugniagesių automobilių, daugiau nei 30 ugniagesių ir dešimtys policijos pareigūnų.

Autobusas buvo visiškai paniręs po vandeniu netoli vietos tilto. Autobuso kliudyta stovėjusi mašina taip pat atsidūrė upėje, pranešė AFP žurnalistas.

„Užuot sukęs į dešinę, autobusas nuvažiavo tiesiai ir nusitempė kartu automobilį“, – sakė įvykį mačiusi 55 metų konservatorijos darbuotoja Elisabeth (Elisabet), paprašiusi nurodyti tik jos vardą.

Ji pridūrė, kad praeiviai nuskubėjo prie netoliese buvusios baržos ir dar prieš atvykstant pagalbos tarnyboms numetė į vandenį gelbėjimosi ratus.

Šiame straipsnyje:
Sena
autobusas įkrito į Seną
praktikantė

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų