Peru sukrėtus žemės drebėjimui sužeisti 27 žmonės

Apie žuvusiuosius nepranešama.
JAV geologijos tarnyba pranešė, kad drebėjimo epicentras buvo už 20 km į pietryčius nuo Pampa de Tatės miestelio Ikos regione, 56,5 km gylyje.
Peru gynybos ministras Amadeo Floresas (Amadėjas Floresas) apsilankė mieste ir apžiūrėjo kelis apgadintus pastatus, įskaitant San Luis Gonzagos universitetą.
Žemės drebėjimai Peru yra dažni, nes šalis yra Ramiojo vandenyno „Ugnies žiede“ – ugnikalnių ir lūžių linijų lanke, juosiančiame Ramiojo vandenyno baseiną.
