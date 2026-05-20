Po išpuolio Šanchajuje Japonija prašo Kinijos užtikrinti piliečių saugumą

Abi šalys yra įsivėlusios į priešpriešą, kurią sukėlė ministrės pirmininkės Sanae Takaichi užuomina, kad Tokijas gali karinėmis priemonėmis įsikišti, jei Pekinas įsiveržtų į Taivaną.
Kinija trečiadienį tvirtino, kad šis atvejis yra „pavienis viešojo saugumo incidentas“.
Pudongo rajono policija antradienį socialiniuose tinkluose pranešė gavusi pranešimą, kad vienas vyras „restorane vaisių peiliu žaloja žmones“.
Policija nurodė, kad įvykio vietoje sulaikytas įtariamasis, 59 metų vyras pavarde Yangas (Jangas), anksčiau sirgo psichikos liga.
Pranešime teigiama, kad į ligoninę buvo išvežti trys žmonės, o Japonijos žiniasklaida vėliau pranešė, kad du iš jų buvo japonai.
Paklaustas apie šiuos pranešimus, Japonijos konsulatas Šanchajuje patvirtino, kad nukentėjo du piliečiai, ir pridūrė, kad jie gydomi.
„Japonijos vyriausybė paprašė Kinijos vyriausybės (...) išsiaiškinti faktus ir pateikti aiškų paaiškinimą (...) (bei) užtikrinti Japonijos piliečių saugumą“, – sakoma atstovo spaudai pranešime.
Vyriausiasis vyriausybės atstovas spaudai Minoru Kihara vėliau patvirtino Tokijo prašymą ir pridūrė, kad visiems Kinijoje gyvenantiems japonams buvo išsiųstas konsulinis perspėjimas.
„Vyriausybė, palaikydama ryšį su suinteresuotomis šalimis, ir toliau teiks visą įmanomą paramą, siekdama apsaugoti Japonijos piliečius“, – sakė M. Kihara.
Kinijos užsienio reikalų ministerija trečiadienį pranešė, kad trečiasis sužeistasis yra kinas.
„Šis incidentas yra pavienis viešojo saugumo atvejis, ir kompetentingos Kinijos institucijos jį nagrinės pagal įstatymus“, – per reguliarią spaudos konferenciją sakė atstovas spaudai Guo Jiakunas.
Restorane, kuriame, kaip pranešama, įvyko išpuolis ir kurio adresas apytiksliai atitinka policijos pranešime nurodytą adresą, trečiadienį atrodė ramu.
Agentūros AFP žurnalistas matė, kaip prekybos centre, kuriame jis įsikūręs, budėjo keli pilkais kostiumais vilkintys žmonės, panašūs į apsaugos darbuotojus.
Policija teigė, kad sulaikomas Yangas „kalbėjo nerišliai ir elgėsi neadekvačiai“.
