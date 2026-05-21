Portugalijoje rasti tėvų palikti vaikai: liepė miške ieškoti žaislo

Vyras rado berniukus netoli Monte Novo do Sulo kaimo, maždaug už 60 kilometrų į pietryčius nuo Lisabonos, ir nuvežė juos į policiją, pranešė laikraštis „Correio da Manhã“, transliuotojas „SIC Notícias“ ir kitos vietos žiniasklaidos priemonės, remdamosi valdžios institucijomis.
Apie dingusius asmenis niekas nepranešė.
Pasak pranešimų, berniukai sakė pareigūnams, kad yra prancūzai, jiems yra penkeri ir treji metai. Vaikai neturėjo jokių asmens dokumentų.
Portugalijos nacionalinės gvardijos (GNR) pareigūnams jie pasakė, kad jų motina ir patėvis paliko juos vienus miške užrištomis akimis. Kai jie nusiėmė nuo akių raiščius, tėvų nebebuvo, sakoma pranešimuose.
Antradienio vakarą vaikus radęs vairuotojas pasakojo staiga pamatęs juos galinio vaizdo veidrodėlyje, pranešė „SIC Notícias“. Jo teigimu, vyresnis vaikas jam pasakė, jog tėvai juos paliko neva žaisdami.
„Tėvai liepė jiems ieškoti žaislo miške“, – sakė vyras.
„Apžiūrėjęs jų kuprines, iškart supratau, kad jie buvo palikti“, – sakė jis ir pridūrė, kad jose buvo drabužių pamaina, sausainiai, vaisiai ir butelis vandens.
Dabar vaikais rūpinasi vaikų teisių apsaugos tarnyba. Policija ieško tėvų.
Naujausi komentarai