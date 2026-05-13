Prie Ispanijos nuskendęs Rusijos laivas galėjo gabenti branduolinių reaktorių dalis

„Ursa Major“ nuskendo 2024 metų gruodžio 23-iąją tarp Ispanijos ir Alžyro, kaip teigiama, plaukdamas iš Sankt Peterburgo į Rusijos rytinį Vladivostoko uostą.
Du įgulos nariai dingo, o dar 14 žmonių išgelbėjo ispanų gelbėtojai.
Rašytiniame atsakyme opozicijos įstatymų leidėjams Ispanijos vyriausybė rašė, kad laivo kapitonas prisipažino, jog laivas gabeno „dviejų branduolinių reaktorių, panašių į naudojamus povandeniniuose laivuose, komponentus“.
Atsakymas buvo įtrauktas į vasario 23-iąją Ispanijos parlamente įregistruotą dokumentą, apie kurį antradienį pirmą kartą pranešė CNN. Dokumentą matė naujienų agentūra „The Associated Press“.
Laivo nuskendimo metu jo savininkė valstybinė Rusijos bendrovė „Oboronlogistika“ teigė, kad „Ursa Major“ patyrė sabotažą. Ji teigė, kad trys galingi sprogimai apgadino laivą tiesiai virš vandens linijos, o bendrovė tai pavadino „teroristiniu išpuoliu“.
„Oboronlogistika“ – prie Rusijos gynybos ministerijos įkurta bendrovė, o JAV ir Europos Sąjunga (ES) jai taiko sankcijas dėl ryšių su rusų kariuomene.
Remiantis dokumentu, laivo žurnale nurodyta, kad jis gabeno 129 konteinerius, du didelius kranus ir „du šulinių dangčius“.
Pareigūnai teigė, kad po išgelbėjimo apklaustas laivo kapitonas atskleidė, jog šulinių dangčiai buvo branduoliniai komponentai. Jis pridūrė, kad laivas negabeno branduolinio kuro.
Ispanijos pareigūnai teigė, kad per gelbėjimo operaciją, kurios metu daugiausia dėmesio buvo skiriama įgulos gelbėjimui ir dviejų dingusių narių paieškai, jie negalėjo apieškoti laivo ir patvirtinti šios informacijos. Nuolaužos guli 2,5 tūkst. metrų gylyje.
Naujausi komentarai