Prieš planuojamą evakuaciją iš hantaviruso apimto laivo į Ispaniją atvyko PSO vadovas

„Atvykau į Ispaniją, kur kartu su aukšto rango vyriausybės pareigūnais dalyvausiu misijoje Tenerifėje prižiūrėti saugų keleivių, įgulos narių ir sveikatos ekspertų išlaipinimą iš kruizinio laivo „MV Hondius“, – socialiniame tinkle „X“ nurodė Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas (Tedrosas Adhanomas Gebrejesusas).
Jis pabrėžė, kad „šiuo etapu laive nėra papildomų asmenų, kuriems pasireikštų hantaviruso simptomai“.
Penktadienį PSO paskelbė, kad iki šiol iš aštuonių įtariamų užsikrėtimo hantavirusu atvejų yra patvirtinti šeši.
„Gegužės 8 dienos duomenimis, iš viso pranešta apie aštuonis atvejus, įskaitant tris mirtis (mirtingumo rodiklis – 38 proc.). Šeši atvejai buvo patvirtinti laboratorijoje kaip hantavirusinės infekcijos; visos jos identifikuotos kaip Andų virusas (ANDV)“, – teigiama institucijos pranešime.
„PSO šio įvykio keliamą riziką pasaulio gyventojams vertina kaip mažą ir toliau stebės epidemiologinę situaciją bei atnaujins rizikos vertinimą, – nurodė PSO. – Rizika laivo keleiviams ir įgulai laikoma vidutine.“
Trys „MV Hondius“ keleiviai – sutuoktiniai iš Nyderlandų ir moteris iš Vokietijos – mirė dėl šios retos ligos, kuri paprastai plinta tarp graužikų.
Vienintelė hantaviruso atmaina, galinti plisti iš žmogaus žmogui, yra Andų virusas, tad laboratorinių testų atsakymai sukėlė tarptautinį susirūpinimą.
Planuojama, kad su Nyderlandų vėliava plaukiojantis laivas, kuriame yra apie 150 žmonių, sekmadienį ryte atplauks į Ispanijai priklausančią Tenerifės salą Kanaruose. Vėliau specialiais skrydžiais keleiviai bus nuskraidinti į savo gimtąsias šalis.
Laivo Kanaruose laukiama kažkuriuo metu nuo 3 iki 5 val. Grinvičo (nuo 6 iki 8 val. Lietuvos) laiku, šeštadienį sakė Ispanijos sveikatos apsaugos ministrė Monica Garcia Gomez (Monika Garsija Gomes).
„Kanarų salose nebus iškrauti nei bagažas, nei mirusio asmens palaikai – tai liks laive drauge su dalimi įgulos“, – sakė ji ir pridūrė, kad laivas vėliau plauks į Nyderlandus.
Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas šeštadienį teigė, kad „tiesiogiai bendrauja su laivo kapitonu Janu Dobrogowskiu (Janu Dobrogovskiu) ir laive esančiu PSO žmogumi dr. Freddy Banza-Mutoka (Fredžiu Banza-Mutoka), kuris (...) pranešė, kad šiuo metu laive nėra papildomų asmenų, kuriems pasireikštų hantaviruso simptomai“.
„PSO toliau aktyviai stebi situaciją, koordinuoja paramą bei tolesnius veiksmus ir atitinkamai informuos valstybes nares bei visuomenę“, – sakė jis ir pabrėžė, kad „kol kas rizika Kanarų salų gyventojams ir visam pasauliui išlieka maža“.
Ispanijos premjero biuras pranešė, kad prieš išvykdamas į Kanarus, Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas šeštadienį 15 val. Grinvičo (18 val. Lietuvos) laiku susitiks su Pedro Sanchezu (Pedru Sančesu) jo oficialioje rezidencijoje.
PSO vadovas kartu su Ispanijos sveikatos apsaugos ir vidaus reikalų ministrais vyks į vadavietę Tenerifėje, kad užtikrintų koordinavimą tarp administracijų, sveikatos kontrolę ir numatytų stebėjimo bei reagavimo protokolų taikymą, teigė šaltiniai Ispanijos ministerijose.
Planuojami skrydžiai
Laivo, kuriame kilo mirtinas hantaviruso protrūkis, keleiviams planuojami repatriacijos skrydžiai į Jungtines Valstijas, Jungtinę Karalystę (JK), Prancūziją ir kitas šalis, šeštadienį pranešė Ispanijos vidaus reikalų ministras.
Keleiviams iš šalių, „kurios nepriklauso Europos Sąjungai ir neturi oro išteklių savo piliečiams repatrijuoti“, Ispanijos pareigūnai rengia planą kartu su Nyderlandais bei laivo savininku ir draudiku, per spaudos konferenciją sakė Fernando Grande-Marlaska (Fernandas Grandė-Marlaska).
(be temos)