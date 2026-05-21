Per Rusijos ataką Ukrainos Dnipro mieste sužeista 14 žmonių

Pasak jo, 10 sužeistųjų buvo hospitalizuoti. O. Hanža anksčiau skelbė apie 11 sužeistųjų, ir pažymėjo, jog skaičius po smūgio toliau augo.
Tarp nukentėjusiųjų – 13-metis berniukas, kuris buvo hospitalizuotas. Ligoninėje taip pat atsidūrė septyni suaugusieji, jie, gydytojų vertinimu, yra vidutinės būklės. Dar trys asmenys gydomi ambulatoriškai.
Ankstesniuose pranešimuose buvo teigiama, kad sužalojimų patyrė penki žmonės. Pasak valdžios institucijų, per smūgį buvo apgadinti du daugiabučiai ir kilo gaisras.