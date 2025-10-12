 Šaltiniai: „Hamas“ baigė pasirengimą perduoti Izraeliui gyvus įkaitus

2025-10-12 17:48
Marius Jakštas (ELTA)

Šarm el Šeiche tęsiantis netiesioginėms derybos tarp Izraelio ir „Hamas“, derybininkams artimi šaltiniai naujienų agentūrai AFP pranešė, kad palestiniečių grupuotė baigė pasirengimą perduoti žydų valstybei turimus gyvus įkaitus.

Šaltiniai: „Hamas“ baigė pasirengimą perduoti Izraeliui gyvus įkaitus / Scanpix nuotr.

Šaltinių teigimu, „Hamas“ reikalauja, kad mainais už įkaitus būtų paleisti septyni palestiniečių lyderiai.

