San Diego mečetėje nušauti trys žmonės, abu įtariami šauliai negyvi

Policija pranešė, kad greitosios pagalbos komandos aukas aptiko prie didžiulio San Diego islamo centro, o vėliau ten pat rado ir 18 bei 17 metų amžiaus šaulius – taip pat be gyvybės ženklų.
Iš sraigtasparnio nufilmuotame televizijos vaizdo įraše matyti, kaip prie pastato susirinko ginkluotos reagavimo pajėgos, o vienas nenustatytos tapatybės asmuo guli kraujo baloje.
„Šį atvejį aktyviai tiriame kaip nusikaltimą iš neapykantos“, – žurnalistams sakė San Diego policijos viršininkas Scottas Wahlas.
„Čia tikrai buvo panaudota neapykantos retorika“, – pridūrė jis.
Savo interneto svetainėje šis islamo centras teigia esąs didžiausia mečete Pietų Kalifornijos San Diego apygardoje.
Pasibaigus trumpam karantino laikotarpiui, kurio metu valdžios institucijos patarė vietos gyventojams likti namuose, San Diego policija pranešė, kad grėsmė islamo centre buvo „neutralizuota“.
„Gavome pranešimą apie šaulį Islamo centre. Per keturias minutes pareigūnai atvyko į vietą ir prie įėjimo iš karto pastebėjo tris žuvusias aukas“, – sakė S. Wahlas.
„Mes iškart pradėjome vykdyti operaciją, reaguodami į aktyvaus šaulio išpuolį mečetėje ir greta esančioje mokykloje“, – paaiškino jis, pridurdamas, kad policija gavo pranešimų ir apie netoliese girdėtus šūvius, kurių taikiniu buvo sodininkas, tačiau į jį pataikyta nebuvo.
Išpuolio taikinys – maldos namai
Už keleto kvartalų nuo islamo centro policija gatvės viduryje aptiko automobilį, kurio viduje buvo rasti negyvi šauliai.
„Šiuo metu atrodo, kad įtariamieji nusišovė. Nė vienas pareigūnas ginklo nenaudojo“, – sakė S. Wahlas.
Jo teigimu, kad tarp trijų žuvusiųjų yra ir islamo centro apsaugos darbuotojas, o jo įsikišimas padėjo išvengti dar tragiškesnių pasekmių.
„Jo veiksmai buvo didvyriški ir jis šiandien neabejotinai išgelbėjo žmonių gyvybes“, – tvirtino S. Vahlas.
Kitų dviejų aukų tapatybės kol kas nenustatytos.
S. Wahlas teigė, kad vieno iš įtariamųjų motina prieš dvi valandas iki užpuolimo kreipėsi į policiją ir pranešė, kad jos sūnus „yra linkęs į savižudybę“ bei kad iš namų dingo keletas ginklų ir jos automobilis.
Iš pradžių policijos pajėgų buvo dislokuota netoli vidurinės mokyklos, kurią lankė įtariamasis, tačiau po to buvo gautas pranešimas apie šaulį islamo centre.
Mečetės imamas Taha Hassane‘as teigė, kad visi mečetės mokyklos darbuotojai, mokytojai ir vaikai yra saugūs.
„Tokios tragedijos dar niekada nepatyrėme. Šiuo metu galiu pasakyti tik tiek, kad meldžiamės už visas mūsų bendruomenės šeimas ir reiškiame joms solidarumą“, – sakė jis.
„Išpuolis prieš maldos namus – itin pasibaisėtinas“, – pridūrė imamas.
Prezidentas Donaldas Trumpas šaudynes pavadino „siaubinga situacija“, o Niujorko meras Zohranas Mamdanis – pirmasis musulmonas, einantis JAV didmiesčio mero pareigas, – pareiškė, kad šis išpuolis yra „akivaizdus smurto prieš musulmonus aktas“.
„Islamofobija kelia grėsmę musulmonų bendruomenėms visoje šalyje“, – platformoje „X“ parašė jis, pridurdamas, kad Niujorko policija „dėl didelio atsargumo“ prie mečečių dislokuoja daugiau pajėgų.
Policijos viršininkas S. Wahlas teigė, kad, atsižvelgiant į išpuolio vietą, tyrėjai „laiko tai neapykantos nusikaltimu, kol bus įrodyta kitaip“.
Valstijos gubernatorius Gavinas Newsomas išreiškė pasibaisėjimą dėl šio išpuolio. „Maldininkai niekur neturėtų baimintis dėl savo gyvybės“, – teigė jis.
„Kalifornijoje nėra vietos neapykantai ir mes netoleruosime teroro aktų ar bauginimo veiksmų prieš tikinčiųjų bendruomenes“, – platformoje „X“ rašė jis, pridurdamas, kad „San Diego musulmonų bendruomenei sakau, kad Kalifornija yra su jumis.“
