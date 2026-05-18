Siaubas Italijoje: vyras automobiliu rėžėsi į žmones ir puolė juos peiliu

Italijoje stebėjimo kamera užfiksavo, kaip dideliu greičiu važiuojantis automobilis užlėkė ant šaligatvio ir partrenkė praeivius. Automobilio vairuotojas nukreipė savo transporto priemonę tiesiai į parduotuvės vitriną, kur ji galiausiai sustojo. Tačiau tragiški įvykiai tuo nesibaigė, nes vairuotojas išsitraukė peilį.
„Tas, kuris padarė šį siaubingą poelgį, yra sulaikytas. Jis spruko ta pačia gatve ir buvo sugautas netoliese. Atrodo, kad rankoje jis laikė peilį, kuriuo bandė subadyti kelis praeivius. Dabar turime perprasti incidento pobūdį, nors įvykių seka atrodo gana aiški. Galiu tik pasakyti, kad tai tragiškas įvykis ir esu giliai sukrėstas“, – komentavo Massimo Mezzetti.
Vairuotoją, kuris, kaip paaiškėjo, buvo 31 m. marokietiškos kilmės Italijos pilietis, sulaikė jo peilio nepabūgę praeiviai. Vėliau Modenos prefektūroje buvo paskelbta, kad niekur nedirbantis, ekonomikos mokslus baigęs vyras 2022 m. buvo nukreiptas į psichikos sveikatos centrą dėl „šizoidinių sutrikimų“. Tiesa, vėliau „dingo be pėdsakų“. Kita vertus, jo veiksmai bus tiriami kaip teroristinis išpuolis.
„Atrodo, užlėkė tiesiai ant šaligatvio ir partrenkė kelis žmones bei dviratį, o tada nuvažiavo iki „Dallari“ parduotuvės, kur rėžėsi tiesiai į moterį. Ji, regis, buvo sužalota sunkiausiai, nes jai buvo sutraiškytos abi kojos“, – dalijosi M. Mezzetti.
Sunkiai sužalotai moteriai teko amputuoti abi kojas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Naujausi komentarai