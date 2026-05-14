Šokiravo priežastis, kodėl keturis aukštuosius išsilavinimus turintis rusas išėjo kariauti

Ukrainos kariuomenė socialiniuose tinkluose paviešino šio belaisvio apklausos vaizdo įrašą.
Pasak S. Dračevskio, į frontą jį atvedė finansinės problemos: nedarbas ir septynių milijonų rublių skola, iš dalies – dėl paskolos prabangiam „BMW X6“ automobiliui.
Okupantas teigė, kad nepaisant išsilavinimo ir profesinės patirties, jis negalėjo rasti gerai apmokamo darbo Rusijoje ir sutiko pasirašyti sutartį, kai jam buvo pažadėta tarnyba „už fronto linijos prie kompiuterio“.
„Net verbuotoja paklausė: „Sergejau, kodėl tu tai darai?“ – prisiminė kalinys.
S. Dračevskis pripažino, kad jo sprendimas eiti į karą buvo klaida ir Rusijos propagandos, žadančios „greitą pergalę“, pasekmė. Jis teigė, kad jo paties vaikai nepalaikė dalyvavimo kare, o vyresnysis sūnus iš karto kategoriškai pasisakė prieš.
Belaisvis taip pat aštriai pasisakė apie Rusijos ekonomikos ir kariuomenės būklę.
„Tai, švelniai tariant, aklavietė. Mūsų ekonomika visiškoje šiknoje. O toliau bus visiška stagnacija, jei nebus permąstyta“, – įsitikinęs ekonomikos mokslų daktaras.
Be to, S. Dračevskis skundėsi okupacinės armijos personalo kokybe. Jis teigė, kad maždaug 85 proc. jo dalinio sudarė buvę kaliniai arba asmenys, dėl kurių vyksta tyrimai, o tarp vadų buvo plačiai paplitęs alkoholizmas. Galiausiai jis paragino rusus nekartoti jo klaidos ir neiti į karą „už kapeikas“.