Švedijoje sulaikytas antras tanklaivio, įtariamo plaukiojus po netikra vėliava, įgulos narys

Kovo 12 dieną Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba įlipo į 228 metrų ilgio tanklaivį „Sea Owl I“ netoli Treleborgo miesto Pietų Švedijoje.
„Sea Owl I“ plaukiojo su Komorų vėliava, kuri, pakrančių apsaugos tarnybos nuomone, buvo netikra, o kapitonas buvo sulaikytas įtariant suklastoto dokumento naudojimu.
„Naujasis kapitonas perėmė atsakomybę už laivą, o laivo dokumentai dėl naujos vėliavos valstybės buvo pateikti Švedijos transporto agentūrai. Įtariama, kad šie dokumentai taip pat yra suklastoti“, – sakoma Švedijos pakrančių apsaugos tarnybos pranešime.
„Sulaikytas antras įgulos narys ir pradėtas naujas preliminarus tyrimas“, – priduriama jame.
„Sea Owl I“, kuris, pasak pakrančių apsaugos tarnybos, yra įtrauktas į Europos Sąjungos (ES) sankcijų sąrašą, taip pat buvo tiriamas dėl įtariamų „tinkamumo plaukioti“ pažeidimų.
Maskvos šešėlinį laivyną sudaro laivai, naudojami siekiant apeiti Vakarų sankcijas. Dažnai tai yra prastos būklės senstantys laivai, neturintys tinkamo draudimo ir kurių nuosavybė yra neaiški.
Pastaraisiais mėnesiais Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba taip pat įlipo į kelis kitus įtartinus laivus.
