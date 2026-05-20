 Syrskis: Rusijos puolimo iš Baltarusijos grėsmė yra reali

2026-05-20 00:14
Viljama Sudikienė (ELTA)

Rusija turi dvigubai daugiau brigadų ir pulkų nei Ukraina, o fronto linija jau driekiasi daugiau nei 1200 kilometrų ir yra rizika, kad bus išplėsta, interviu „Militarnyj“ sakė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas Oleksandras Syrskis.

Oleksandras Syrskis / Scanpix nuotr.

„Operacijos šiaurėje yra galimos. Tai tikra. Iš žvalgybos duomenų žinome, kad Rusijos generalinis štabas šiuo metu aktyviai skaičiuoja ir planuoja operacijas“, – sakė jis.

Pasak O. Syrskio, žvalgybos duomenys apie priešo puolimo iš Baltarusijos grėsmę yra visiškai patikimi.

Anksčiau prezidento kanceliarijos vadovo pavaduotojas Pavlo Palisa sakė, kad norint įvykdyti provokaciją iš Baltarusijos teritorijos, rusams reikėtų surinkti pajėgų grupuotę, tačiau dėl dabartinės padėties fronto linijoje jie neturi tokių galimybių.

 
Oleksandras Syrskis

