Tarptautinė jūrų organizacija: Persijos įlankoje įstrigo apie 1 500 laivų

Karas Artimuosiuose Rytuose, kuris prasidėjo nuo Izraelio ir Jungtinių Valstijų smūgių Iranui vasario 28 dieną, paskatino Teheraną imtis atsakomųjų veiksmų visame regione ir pradėti laivybos blokadą Hormuzo sąsiauryje, kuris yra itin svarbus pasaulinis prekybos maršrutas.
„Šiuo metu yra įstrigę maždaug 20 tūkst. įgulų narių ir apie 1 500 laivų“, – Amerikos jūrų konvencijos susirinkime sakė IMO generalinis sekretorius Arsenio Dominguezas.
Jis sakė, kad jūrų transportu gabenama daugiau nei 80 proc. visų pasaulyje suvartojamų produktų.
Įstrigę įgulų nariai „yra nekalti žmonės, kurie kasdien dirba savo darbą kitų šalių labui“, tačiau „yra įstrigę dėl geopolitinių aplinkybių, kurių negali kontroliuoti“, sakė A. Dominguezas susirinkusiems sektoriaus vadovams ir IMO atstovams.
Per daugiau nei 30 išpuolių prieš laivus „žuvo dešimt jūreivių“, vėliau jis sakė žurnalistams.
IMO vadovas paragino nesiųsti laivų į Persijos įlanką, kad nepadidėtų jūreivių aukų skaičius ir nebūtų patirta dar didesnių ekonominių nuostolių.
Prieš prasidedant konfliktui, per Hormuzo sąsiaurį buvo gabenama apie penktadalis pasaulyje išgaunamos naftos ir dujų. Dėl sąsiaurio uždarymo pasaulyje smarkiai pakilo angliavandenilių kainos.
Pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie karinio jūrų laivyno operaciją, skirtą įstrigusiems laivams lydėti ir priversti atidaryti sąsiaurį, tačiau netrukus po to atšaukė šią iniciatyvą.
Vašingtonas dabar laukia Irano atsakymo į pasiūlymus baigti karą ir vėl atidaryti Hormuzo sąsiaurį.
