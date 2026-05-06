Trumpas: jei Iranas nesutiks su taikos susitarimu, bombarduosime daug didesniu mastu

JAV prezidentas teigė, kad operacija „Epinis įsiūtis“ bus baigta, jei Iranas sutiks su pasiūlymais, o tai reiškia, kad Hormuzo sąsiauris „bus atviras visiems“.
„Jei jie nesutiks, prasidės bombardavimas, ir, deja, jis bus daug didesnio masto ir intensyvumo nei anksčiau“, – savo socialiniame tinkle rašė D. Trumpas.
Pasak šaltinių Pakistano vyriausybėje, JAV ir Iranas artėja prie susitarimo, kuris užbaigtų dviejų mėnesių karą Artimuosiuose Rytuose, o susitarimas „labai tikėtina, bus pasiektas artimiausiomis dienomis“.
ELTA primena, kad pasak JAV naujienų portalo „Axios“, Vašingtonas mano esąs arti susitarimo su Teheranu dėl Hormuzo sąsiaurio atidarymo ir karo Artimuosiuose Rytuose pabaigos.
„Axios“ teigimu, abi pusės beveik sutarė dėl „vieno puslapio susitarimo memorandumo, kuriuo siekiama užbaigti karą ir nustatyti išsamesnių derybų dėl branduolinės programos pagrindus“.
Teigiama, kad susitarimas apimtų Irano įsipareigojimą sustabdyti branduolinio kuro sodrinimą, o JAV sutiktų atblokuoti milijardus dolerių įšaldytų Irano lėšų.
Pasak pranešimų, Vašingtonas per artimiausias 48 valandas tikisi sulaukti Teherano atsakymo dėl kelių pagrindinių klausimų.
Antradienį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė stabdantis JAV karinę operaciją, skirtą palydėti per šį svarbų sąsiaurį plaukiantiems laivams, nes esą siekia susitarti su Iranu dėl karo pabaigos. Iranas iki šiol nesutiko atsisakyti sąsiaurio kontrolės ir ją naudojo kaip derybinį svertą kariniame konflikte, prasidėjusiame po JAV ir Izraelio atakų vasario pabaigoje.
Nuo balandžio 7 d. tarp JAV ir Irano galioja paliaubos.
