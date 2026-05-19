Nepriklausomas Rusijos laikraštis „Novaja Gazeta Europe“ pirmadienį pranešė, kad nuo 2022 m. nustatė mažiausiai 319 atvejų, kai Rusijos kariškiai jau buvo išsiųsti atgal į mūšio lauką arba juos planuota išsiųsti atgal dar iki galo nepagijus po sunkių sužalojimų.
Pasak leidinio, daugiau nei 80 proc. atvejų kariai buvo grąžinti į frontą per prievartą. Atkreipiamas dėmesys, kad tyrimas apima tik dokumentuotus atvejus, tad tikrasis jų skaičius greičiausiai yra dešimtis kartų didesnis.
Pranešama, kad vienas Rusijos karys, kuriam 2024 m. buvo sunkiai sužalota koja, buvo išsiųstas atgal į savo dalinį, nors vaikščioti galėjo tik su ramentais. Pernai kovą jis vėl buvo sužeistas – skeveldra pažeidė jo inkstą ir žarnyną.
Tyrimo duomenimis, nors kariuomenė pripažino, kad rusas tarnybai netinkamas, jis buvo apkaltintas dezertyravimu ir vėl išsiųstas atgal į frontą, kur vėliau pradingo ir buvo laikomas dingusiu be žinios.
Laikraštis pranešė, kad dar vienas Rusijos karys, patyręs mūšyje stuburo ir dubens sužalojimų, taip pat buvo paimtas iš medicinos įstaigos pernai gruodį ir nugabentas atgal į frontą. Vėliau jis taip pat buvo paskelbtas dingusiu be žinios.
Tyrimas atskleidė, kad kartais atgal į Ukrainą buvo siunčiamos netgi ištisos sužeistų karių grupės.
Praėjusių metų rugpjūtį 14 karių, kurie buvo „paleidžiami dėl sužalojimų“, buvo išsiųsti į misiją Ukrainos rytinėje Donecko srityje nepaisant sužalotų rankų, naudojamų ramentų ar, vieno vyro atveju, kaukolėje implantuotos metalinės plokštelės.
Kaip anksčiau rašė ELTA, Maskvos galimybes palaikyti karo veiksmus vis labiau riboja ne ginklų, o žmonių trūkumas. Kremliui vis sunkiau papildyti karių gretas, nes mažėja piliečių, norinčių tapti savanoriais, o kartu siekiama išvengti politiškai brangiai kainuojančios mobilizacijos.
Ukrainos pareigūnų teigimu, Rusijos karių nuostoliai fronte pirmus keturis šių metų mėnesius iš eilės buvo didesni už naujai užverbuotų karių skaičių.