 Vengrija pareiškė protestą Rusijos ambasadoriui dėl atakos Ukrainos Užkarpatėje

2026-05-14 18:14
BNS inf.

 Vengrijos užsienio reikalų ministrė Anita Orban ketvirtadienį pareiškė, kad per pokalbį su Rusijos ambasadoriumi Jevgenijumi Stanislavovu pareiškė protestą dėl Rusijos atakos prieš Ukrainos Užkarpatės sritį.

Rusijos ambasadorius Vengrijoje / AP nuotr.

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.

„Pasakiau Rusijos ambasadoriui, kad Vengrijai visiškai nepriimtina, jog atakuojama ir vengrų apgyvendinta Užkarpatė“, – vaizdo įraše „Facebook“ sakė A. Orban.

„Pabrėžiau, kad Rusija privalo padaryti viską, kas jos galioje, jog užtikrintų neatidėliotiną ugnies nutraukimą ir kuo greičiau pasiektų taikią bei ilgalaikę karo pabaigą“, – pridūrė ji.

Šie komentarai pasirodė po to, kai Vengrija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl masinės Maskvos atakos prieš Ukrainą, per kurią, pasak Vengrijos ministro pirmininko Peterio Magyaro (Pėterio Madjaro), Užkarpatės sritį taikėsi beprecedentis dronų skaičius.

Per ataką išvakarėse Rusija paleido į Ukrainą daugiau nei 800 dronų, visoje šalyje žuvo mažiausiai 14 žmonių ir dešimtys buvo sužeisti, įskaitant vaikus.

Vakarų Ukrainos Užkarpatės sritis, kurioje gyvena nemaža vengrų mažuma, buvo tarp Rusijos taikinių.

