Zelenskis: per Rusijos smūgį Ukrainos Kramatorske žuvo mažiausiai penki žmonės

Vietos pareigūnai teigė, kad Rusija ant netoli fronto linijos esančio miesto centro numetė kelias aviacines bombas.
„Kramatorske Donecko srityje vyksta gelbėjimo operacija Rusijos oro smūgio vietoje. Buvo smogta (...) miesto centrui, taikantis į civilius“, – parašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
„Šiuo metu žinoma, kad mažiausiai penki žmonės sužeisti ir penki žuvo“, – pridūrė jis ir įspėjo, kad aukų skaičius gali padidėti.
Donecko srities gubernatorius Vadymas Filaškinas kiek anksčiau pranešė, kad „rusai ant Kramatorsko centro numetė tris galingas aviacines bombas“. Jis buvo paminėjęs mažiausiai tris žuvusiuosius.
V. Filaškinas taip pat pranešė, kad vietos pareigūnai „nustato sunaikinimo mastą“.
Per smūgį Zaporižios mieste žuvo dvylika žmonių
Tuo tarpu per Rusijos smūgį Ukrainos pietiniame Zaporižios mieste antradienį žuvo mažiausiai dvylika žmonių, pranešė Zaporižios srities karinės administracijos vadovas.
„Rusija atėmė gyvybę dvylikai žmonių“, – platformoje „Telegram“ pranešė Ivanas Fedorovas, pateikęs naujausius duomenis apie anksčiau antradienį Rusijos suduoto smūgio aukų skaičių.