Zelenskis: ukrainiečių smūgiai alina Rusijos naftos sektorių

„Mes grąžiname Rusijos agresijos karą į jo kilmės vietą – vienintelę vietą, iš kurios jis prasidėjo“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis. Jis atkreipė dėmesį į staigų Ukrainos dronų operacijų skaičiaus padidėjimą giliai Rusijos teritorijoje.
„Buvo laikas, kai dešimčių Ukrainos dronų antskrydis Rusijoje buvo didelis įvykis. Dabar sensacija nebėra šimtai kasdieninių mūsų ilgojo nuotolio smūgių, nors tai visada yra sveikintina ir naudinga naujiena“, – sakė jis.
V. Zelenskis teigė, kad šie smūgiai, ypač nukreipti prieš Rusijos naftos gavybos ir perdirbimo infrastruktūrą, turi akivaizdų poveikį. Remdamasis Ukrainos žvalgybos ataskaita, jis pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos naftos perdirbimo apimtys sumažėjo maždaug 10 proc.
Jis pridūrė, kad Rusijos naftos bendrovės vis dažniau būna priverstos uždaryti gręžinius. „Jie tikrai skausmingai išgyvena gamybos praradimą“, – kalbėjo V. Zelenskis.
Pasak valstybinės Ukrainos energetikos bendrovės „Naftogaz“, pirmadienį vakare Rusijos karinės pajėgos atakavo Ukrainos naftos perdirbimo infrastruktūrą.
Bendrovės „Naftogaz“ vadovas Serhijus Koreckis platformoje „Facebook“ paskelbė, kad raketos ir dronai smogė nenurodytiems šiai grupei priklausantiems objektams Dnipropetrovsko srityje, juos apgadindami. Jis teigė, kad žalos apimtis dar nustatinėjama.
Pasak V. Zelenskio, įtampa, kurią patiria Rusijos valstybės finansai ir kurią iš dalies sukėlė Ukrainos atakos, palaipsniui privers Maskvą užbaigti karą.
„Jau dabar nemažai jų regionų yra bankroto būsenoje, o [prezidentas Vladimiras] Putinas veda Rusiją į bankrotą“, – sakė jis, remdamasis žvalgybos vertinimu, apie kurį daugiau nieko konkretaus nepasakojo.
Rusijos karas su Ukraina, kuris tęsiasi jau penktus metus, Maskvai tapo didele finansine našta.