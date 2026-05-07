Zelenskis žada į Rusijos paliaubų pažeidimus atsakyti „tolimojo nuotolio sankcijomis“

Apie tai rašo portalas „The Kyiv Independent“.
Prieš savo Pergalės dienos iškilmes Maskvoje Rusija paskelbė paliaubas gegužės 8–9 dienomis. Ukraina į tai atsakė pasiūlydama savo paliaubas nuo trečiadienio nakties vidurnakčio.
Vėliau V. Zelenskis nurodė, kad iki trečiadienio ryto, vos per kelias valandas nuo Ukrainos pasiūlytų paliaubų įsigaliojimo, Rusija jas pažeidė 1 820 kartų.
Ketvirtadienio pareiškime V. Zelenskis teigė, kad Rusija tęsia Ukrainos puolimą. Jis apkaltino Kremlių rūpinantis tik „keliomis tylos valandomis“ Maskvoje per gegužės 9-osios iškilmes, tuo pat metu toliau žudant Ukrainos civilius.
Vietos pareigūnų duomenimis, ketvirtadienio naktį per Rusijos atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 13 žmonių, o dar 54 buvo sužeisti. Sumų srityje, kur žuvo penki asmenys, pareigūnai gegužės 7-ąją paskelbė gedulo diena.
V. Zelenskis pridūrė, kad naktį Rusija paleido į Ukrainą beveik 100 atakos dronų, surengė dešimtis puolimų svarbiuose fronto sektoriuose ir sudavė daugybę oro smūgių.
Per atakas apgadinta civilinė infrastruktūra Charkivo, Sumų, Donecko ir Chersono srityse. Rusija taip pat smogė lokomotyvams bei geležinkelių infrastruktūrai keliuose regionuose ir toliau atakavo Ukrainos energetikos sistemą.
Pasak V. Zelenskio, Ukraina į Rusijos smūgius atsakys „simetriškai“, bet bus pasirengusi diplomatijai, jei Rusija imsis „tikrų žingsnių“ karui užbaigti.
Vėliau ketvirtadienį V. Zelenskis pranešė, kad Ukraina smogė taikiniams Rusijos Permės mieste, esančiame daugiau nei už 1,5 tūkst. km nuo Ukrainos sienos. Jis taip pat paminėjo neseniai suduotus smūgius Čeliabinske, Jekaterinburge, Novorosijske ir Tuapsėje, esančiuose toli Rusijos teritorijoje.