 Žiniasklaida: Stavropolio ir Tatarstano regionuose Rusijoje naktį griaudėjo sprogimai

2026-05-16 09:43
BNS inf.

Šeštadienio naktį Rusijos Stavropolio ir Tatarstano regionuose pranešta apie sprogimus ir gaisrus, pranešė ukrainiečių portalas „The Kyiv Independent“.

Žiniasklaida: Stavropolio ir Tatarstano regionuose Rusijoje naktį griaudėjo sprogimai / Eduard Korniyenko / REUTERS nuotr.

Pranešama, kad Nevinomysko mieste buvo smogta chemijos gamyklai „Nevinnomyssky Azot“, o vietos gyventojų pasidalintuose vaizdo įrašuose matyti įvykio vietoje kilęs gaisras.

Ukrainiečių „Telegram“ kanalas „Exilenova Plus“ paskelbė, kad gamykloje kilo gaisras, o gyventojai teigė naktį girdėję kelis sprogimus.

Atskirai pranešta apie didelį gaisrą Rusijos Tatarstano Respublikos Naberežnyje Čelnų mieste, kur pareigūnai anksčiau buvo paskelbę dronų grėsmę, nors lieka neaišku, ar šie incidentai yra susiję.

Ukraina nuolat rengia gilius smūgius prieš karinius ir pramoninius objektus Rusijoje, daugiausia naudodama šalyje sukurtus dronus.

