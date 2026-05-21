Buriavimo čempionate Lietuvos komanda startuoja su neįprasta jachta

„Mūsų startas nėra avantiūrizmas, nerizikuosime „aklai“, net atvirkščiai – labai daug, ilgai ir atsakingai ruošėmės. Tačiau drauge tai – ir iššūkis, ir nuotykis, kas juk neatsiejama nuo buriuotojiško gyvenimo“, – prieš startą teigė A. Pivoriūnas.
Pasak jo, mintis kilo spontaniškai dar žiemą tikrinant, kur ir kokie čempionatai numatomi 2026-aisiais. Pamačius, kad jūrinio buriavimo dviviečių jachtų čempionatas vyks buriuotojams puikiai žinomame buriavimo centre Scheveningene, o taip pat, kad pagal formalius ORC nuostatus jų jachta savo dydžiu yra tinkama startuoti šiame čempionate, gimė noras pabandyti. Tiesa, kadangi jachta yra nedidukė, lengva ir labiau pritaikyta vidaus vandenims, nei atviroms jūroms, teko susitaikyti, kad reikės investuoti daug laiko ir darbo į jachtos techninį ir saugumo paruošimą.
„Turėjau gal 70 punktų sąrašą, ką reikia padaryti. Man ir pačiam buvo įdomu – ar įmanoma per tokį trumpą laiką iš tiesų tinkamai paruošti laivą. Reikėjo įrengti ne vieną prietaisą ir pritvirtinti bent porą antenų, kad veiktų radijo stotelė, AIS sistema, leidžianti sekti laivą jūroje elektronikos pagalba, įsigyti gelbėjimosi plaustą, įrengti gultą jachtos kajutėje“, – vardijo A. Pivoriūnas.
Vis dėlto, visus šiuos punktus jiems įgyvendinti pavyko ir vakar, trečiadienį, jie praėjo išsamią techninę bei saugumo patikrą bei gavo organizatorių leidimą startuoti varžybose.
Komandos teigimu, jie nesiruošia rizikuoti „aklai“ – įdėmiai seka orų prognozes ir, jei šios pasirodytų pernelyg stiprios jų jachtos tipui, jie pasilieka galimybę tiesiog nestartuoti. Kita vertus, jei vėjas nebus labai stiprus, lengvas ir smulkus laivelis, pasak Lietuvos atstovų, gali pademonstruoti ir visai neblogus rezultatus.
Pasaulio ORC dviviečių jachtų čempionatas vyks dviem etapais. Šiandien, gegužės 21 d., visos komandos startuos trumpajame navigaciniame etape, kuris gali trukti iki 12 val. O gegužės 22 d. įvyks startas ilgajam navigaciniam etapui, kurio trukmė gali siekti ir 67 valandas.
Pastarosiomis dienomis Šiaurės jūroje aplink Olandiją vyravo iš tiesų labai stiprūs vėjai, tačiau kaip tik šiąnakt jie turėjo pradėti rimti. Šiandien vėjo stiprumas turėtų išlikti vidutinis, o vėliau dar labiau rimti iki silpnesnio.
Lietuvos komanda startuos mažiausiųjų jachtų – C – grupėje, kur varžytis žada vienuolika įgulų. Varžybų eigą bei rezultatus galima sekti čia.
Naujausi komentarai