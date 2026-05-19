Garbingas svečias palinkėjo lietuviams olimpinio ringo

Įvertino ir pagyrė
Žinomas Nyderlandų sporto administratorius, fizioterapijos specialistas ir šios srities verslininkas B. van der Vorstas buvo atkaklus, principingas prorusiškos Tarptautinės bokso asociacijos (IBA) oponentas.
IBA, vadovaujama ruso Umaro Kremliovo, už korupciją, finansines ir teisėjavimo problemas 2023-iaisiais buvo išmesta iš olimpinės šeimos, o tais pačiais metais B. van der Vorsto ir jo bendražygių pastangomis įsteigtą „Word Boxing“ netrukus, 2025-aisiais, pripažino Tarptautinis olimpinis komitetas (IOC).
Praeitą savaitę B. van der Vorstas buvo atvykęs į Kaune surengtą 30-ąjį tarptautinį Algirdo Šociko bokso turnyrą.
„Šios varžybos – puiki platforma boksininkams, siekiantiems gerinti savo įgūdžius aukščiausiu lygiu. Noriu pabrėžti, kad Lietuvos bokso federacija yra labai aktyvi „World Boxing“ narė, savo pavyzdžiais rodanti lyderystę ir bendradarbiavimą tarptautiniu lygmeniu. Džiaugiuosi ir dėl to, kad naujasis federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas taip pat labai myli šią sporto šaką, yra aktyvus visose bokso vystymo srityse“, – kalbėjo svečias.
„World Boxing” garbės prezidento žodis tebėra svarus Europos ir pasaulio bokso bendruomenėje. Esu tikras, kad mūsų ryšys padės ateityje atidaryti kai kurias svarbias duris“, – teigė Lietuvos bokso federacijos (LBF) vadovas E. Rutkauskas.
E. Skurdelio rekordas
Jubiliejiniame A. Šociko turnyre dalyvavo 58 boksininkai iš trylikos šalių. Mūsų šaliai atstovavo 4 moterys ir 17 vyrų.
Lietuvos sportininkai iškovojo 8 aukso, 4 sidabro ir 7 bronzos medalius.
Vienuoliktą kartą per savo karjerą šiose varžybose pergalę šventė Edgaras Skurdelis (svorio kategorija iki 60 kg). Šįsyk lemiamą akistatą su Raimondu Trapulioniu sustabdė gydytoja – Edgarui kraujavo prakirstas antakis. Tačiau tai buvo finalo dvikova, todėl, atsižvelgus į tuo metu teisėjų užfiksuotus taškus, pergalė skirta E. Skurdeliui.
Kitą lietuvišką finalą laimėjo Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg, A grupė) – 4:0 pranoko Donatą Rokį.
Vos vieno raundo pusfinalyje ir finale prireikė Jonui Jazevičiui (per 90 kg), kad pirmiausia kapituliuotų Vokietijos atstovas Ivanas Bybliukas, o vėliau – Švedijos boksininkas Antonas Borzsei’us.
Aukso medaliai taip pat įteikti Anai Starovoitovai (iki 60 kg), Ivetai Lešinskytei (iki 75 kg), Edgarui Trotenskiui (iki 70 kg, B grupė), Vladimirui Abramovui (iki 75 kg) ir Arvydui Dainiui (iki 80 kg).
A. Starovoitova finale 5:0 nugalėjo 2025 m. Lenkijos čempionę Wiktorią Hass, V. Abramovas irgi 5:0 – šios šalies čempionato prizininką Lukaszą Zygulą, A. Dainys 5:0 – praeitų metų Šveicarijos čempioną Diego Mazzarelli.
Visokeriopas renginys
Techniškiausiu turnyro boksininku buvo pripažintas 2025 m. Armėnijos čempionas Davitas Simonyanas (iki 90 kg).
Armėnai iškovojo iš viso tris aukso medalius, škotai – vieną aukso, po du sidabro ir bronzos, šveicarai – du sidabro ir keturis bronzos.
„Mūsų boksininkams tai buvo puiki praktika ir išskirtinė galimybė pasisemti tarptautinės patirties. Šiemet A. Šociko turnyras – vienas pagrindinių pasirengimo etapų rugsėjį Bulgarijoje vyksiančiam Europos čempionatui“, – akcentavo E. Rutkauskas.
„Mane ypač nudžiugino ir dvikovų kokybė, ir profesionali pramoginė programa. Žiūrovams tai – visokeriopas renginys. Manau, pats Algirdas didžiuotųsi matydamas, kokio lygio bokso šventė vadinama jo vardu“, – sakė varžybas organizavusios Kauno bokso federacijos (KBF) prezidentas Rimantas Rutkauskas.
Čempionai
Moterys: svorio kategorija iki 60 kg – Ana Starovoitova (Klaipėda), iki 75 kg – Iveta Lešinskytė (Tauragė).
Vyrai: svorio kategorija iki 55 kg – Ruslanas Aslikianas (Armėnija), iki 60 kg – Edgaras Skurdelis (Kaunas), iki 65 kg A grupė – Arturas Mkrtčianas (Armėnija), iki 65 kg B grupė – Leo Churchas (Škotija), iki 70 kg A grupė – Aleksandras Trofimčiukas (Kaunas), iki 70 kg B grupė – Edgaras Trotenskis (Panevėžys), iki 75 kg – Vladimiras Abramovas (Vilnius), iki 80 kg – Arvydas Dainys (Kaunas), iki 85 kg – Ilja Valiguršis (Moldova), iki 90 kg – Davitas Simonyanas (Armėnija), per 90 kg – Jonas Jazevičius (Kaunas).
Dėkoja
Kauno bokso federacija už paramą organizuojant 30-ąjį A. Šociko turnyrą dėkoja:
renginio globėjui – Kauno miesto savivaldybei, mecenatui – VšĮ „Senelių rojus“, rėmėjams – „Sveikatos namai“, „Rebels“, kaimo turizmo sodybai „Ąžuolų giria“, „Adma“, „AutoRental24.lt“, „Sting“, soliariumų studijai „Costa Sol“, „Pakaita“, „Valiuta24.lt“, Lietuvos sporto universitetui, Kęstučiui Jonynui, Egidijui Rutkauskui, Daivarui Judinui, Mariui Palioniui, Mindaugui Mickevičiui, informaciniam rėmėjui „Kauno diena“.
