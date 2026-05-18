 Jasiūnas prieš startą Europos čempionate: stengsiuosi pademonstruoti geriausią sportinę formą

2026-05-18 10:06
Pranešimas spaudai

Šiandien Portugalijoje, Portimao mieste, startuoja olimpinės IQFOIL burlentės Europos čempionatas, kuriame Lietuvai tarp 117 sportininkų iš viso pasaulio atstovaus olimpietis Rytis Jasiūnas. Čempionatas žada permainingas oro sąlygas, galinčias pareikalauti daug laukimo ant kranto ar vandens, tačiau Lietuvos burlentininko tai negąsdina – jis sakosi esąs pasiruošęs visoms galimoms sąlygoms.

„Mano šis sezonas jau tęsiasi gana ilgai – treniruotes pradėjau sausį. Jaučiuosi fiziškai stipriai pasiruošęs, esu, ko gero, geriausios formos šį sezoną. Techniškai ant vandens einasi taip pat gerai. Esu atsirinkęs gerą inventorių ir tikrai jau laukiu šių varžybų – stengsiuosi pademonstruoti geriausią savo sportinę formą“, – prieš startą dalijosi R. Jasiūnas.

Čempionato akvatorijoje sportininkas treniruojasi jau kelias savaites. Treniruotės leido jam patirti tiek stiprius, tiek silpnus vėjus bei šiek tiek susipažinti su vietine vandens ir oro specifika. Vis dėlto būtent permainingos oro sąlygos gali būti vienu iš pagrindinių iššūkių čempionato metu.

„Pirmomis dienomis galima labiau užtikrintai tikėtis, kad vėjas bus. Tiesa, jis bus nuo kranto, tad greičiausiai nelabai stabilus. Vis dėlto, vėlesnėmis čempionato dienomis ne visai aišku, ar vėjas ateis, ar ne. Gali tekti nemažai laiko laukti ant kranto, kol vėjas pasieks lenktynėms tinkamą stiprumą“, – teigė startui besiruošiantis atletas.

Rytis Jasiūnas / Sailing Energy nuotr.

Iš viso Europos IQFOIL čempionate, kuris yra vienas svarbiausių sezono startų olimpinei atrankai besiruošiantiems sportininkams, planuoja startuoti 117 IQFOIL burlentininkų. Tarp jų – ir visi trys Paryžiaus olimpinių žaidynių medalininkai: čempionas Tom Reuveny iš Izraelio, vicečempionas Grae Morris iš Australijos bei bronzos laimėtojas Luuc Van Opzeeland iš Olandijos.

Čempionatas vyks gegužės 18–23 dienomis, Portimao, Portugalijoje. Sekti čempionato eigą bei rezultatus galima čia.

