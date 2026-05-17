Jubiliejiniame Algirdo Šociko turnyre – beveik dvi dešimtys lietuvių medalių

Iš viso Lietuvai tarptautiniame turnyre atstovavo 21 boksininkas, o 19 jų pasidabino įvairių spalvų apdovanojimais – 8 auksiniais, 4 sidabriniais ir 7 bronziniais medaliais.
Pirmoji A. Šociko turnyro čempionės vardą iškovojo Ana Starovoitova (svorio kategorija iki 60 kg), kuri finale rezultatu 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27) įveikė lenkę Wiktorią Hass.
Iveta Lešinskytė (iki 75 kg) taip pat tapo tarptautinio A. Šociko turnyro nugalėtoja, kai 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27) nugalėjo marokietę Salmą Elhajjamį.
Tarptautinis Algirdo Šociko bokso turnyras Kaune
Dviejų lietuvių akistatoje nugalėtojo vardą apgynė Edgaras Skurdelis (iki 60 kg), kai jo ir Raimondo Trapulionio kovą sustabdė gydytoja. E. Skurdelis savo varžovą įveikė taškais – 4:0 (19:18, 19:18, 19:19, 20:17, 20:17).
Aleksandras Trofimčiukas (iki 70A kg) finale rezultatu 4:0 (20:18, 20:18, 20:18, 20:18, 19:19) nugalėjo Donatą Rokį, o Edgaras Trotenskis (iki 70B kg) finale 4:1 įveikė boksininką iš Suomijos Jimį Noiosą.
Vladimiras Abramovas (iki 75 kg) finale 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:27, 30:27) pranoko lenką Lukaszą Zygulą ir pirmą kartą karjeroje tapo A. Šociko turnyro čempionu.
Finale užtikrintą pergalę pelnė Arvydas Dainys (iki 80 kg), kuris rezultatu 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 29:28) nugalėjo šveicarą Diego Mazzarą.
Ilgai ringe neužtruko Jonas Jazevičius (virš 90 kg), kuris aiškia persvara pirmajame raunde įveikė švedą Antoną Borzsei ir tapo jubiliejinio tarptautinio A. Šociko bokso turnyro nugalėtoju.
Finale nepasisekė sidabro medalį iškovojusiam Nedui Gudomskui (iki 65B kg) – jo ir varžovo iš Škotijos Leo Churcho akistatą nutraukė lietuvio sekundantas, tad pergalę šventė škotas. Pralaimėjimą patyrė ir Lukas Steponaitis (iki 85 kg), kuris 0:5 (27:30, 27:30, 27:30, 27:30, 28:29) neatsilaikė prieš moldovą Illią Valigurschį.
Bronzos medalius A. Šociko turnyre taip pat pelnė Beatričė Savickaitė (iki 60 kg), Nojus Šmatauskas (iki 65A kg), Mykolas Brokas (iki 65B kg), Davidas Ratovičius (iki 75 kg), Martinas Moisejenko (iki 85 kg), Darius Voišnarovičius (iki 90 kg) ir Dominykas Kropa (iki 90 kg).
Ketvirtfinalio barjero neperžengė ir be apdovanojimų liko Ugnė Vasiliauskaitė (iki 60 kg) ir Pijus Valiokas (iki 80 kg).
Techniškiausiu turnyro boksininku buvo pripažintas rezultatu 4:0 (30:26, 29:27, 28:28, 29:27, 29:27) savo varžovą iš Škotijos Robertą McNultį nugalėjęs ir svorio kategorijos iki 90 kg finale triumfavęs armėnas Davitas Simonyanas.
Antroji Algirdo Šociko bokso turnyro diena
„Tai buvo puiki praktika lietuviams ir išskirtinė galimybė pasisemti tarptautinės patirties, – akcentavo Lietuvos bokso federacijos prezidentas Egidijus Rutkauskas. – A. Šociko bokso turnyras šiemet yra vienas iš pagrindinių pasirengimo etapų rugsėjį Bulgarijoje vyksiančiam Europos bokso čempionatui. Maža to, stipriai padirbėjome ir vadybiškai – Kaune priėmėme „World Boxing” garbės prezidentą, vis dar turintį svarų žodį Europos ir pasaulio bokso bendruomenėje. Esu tikras, kad šis ryšys padės ateityje atidaryti kai kurias svarbias duris.“
Jubiliejiniame tarptautiniame A. Šociko bokso turnyre Kaune svečiavosi vienas iš organizacijos „World Boxing“ steigėjų ir pirmasis prezidentas Borisas van der Vorstas, džiaugęsis unikalia ilgamečio turnyro tradicija ir čia kovojančių boksininkų pajėgumu.
30-asis Algirdo Šociko bokso turnyras
„A. Šociko turnyras yra puiki platforma boksininkams, siekiantiems gerinti savo įgūdžius aukščiausiame lygyje. Noriu pabrėžti, kad Lietuvos bokso federacija yra labai aktyvi „World Boxing“ narė, savo pavyzdžiais rodanti lyderystę ir bendradarbiavimą tarptautiniame lygmenyje. Džiaugiuosi ir dėl to, kad naujai išrinktas prezidentas E. Rutkauskas taip pat labai myli šią sporto šaką ir yra aktyvus visose bokso vystymo srityse. Visa tai leidžia tikėtis, kad Lietuvos boksininkus išvysime 2028-ųjų Los Andželo olimpinėse žaidynėse“, – kalbėjo „World Boxing“ architektas iš Nyderlandų.
Tris dienas Kauno sporto halėje vykusį jubiliejinį tarptautinį A. Šociko bokso turnyrą vainikavo šeštadienį praūžęs finalų renginys, praturtintas ne tik vaizdo ir šviesų efektais, bet ir muzikiniais pasirodymais – finalinės dienos atmosferą kūrė dainininkas Aleksandras Ivanauskas-Fara ir reperis Remis Retro.
„Labai pavykęs renginys, – džiaugėsi Kauno bokso federacijos prezidentas Rimantas Rutkauskas. – Mane asmeniškai tikrai labai džiugino ir boksininkų kovų kokybė, ir renginio šou elementai, kurie buvo turbūt profesionaliausi nuo paskutinio sugrįžimo į Kauno sporto halę. Padarėme ir šventę susirinkusiems žmonėms, ir didelę paslaugą Lietuvos boksininkams, nes kai kurios rinktinės tikrai atsivežė išskirtinio lygio kovotojus, su kuriais galimybę boksuotis turėjo ir lietuviai. Kaip mėgstu sakyti, pats Algirdas didžiuotųsi matydamas, kokio lygio bokso šventė yra vadinama jo vardu.“
Algirdas Šocikas (1928-2012) buvo vienas garsiausių Lietuvos sportininkų. Ringo džentelmenu vadintas boksininkas dusyk tapo Europos (1953 ir 1955 m.), šešis kartus Sovietų Sąjungos (1950-1954 ir 1956 m) bei šešis sykius Lietuvos (1947, 1948, 1951, 1952, 1953 ir 1956 m.) sunkaus svorio čempionu. A. Šocikas ringe praleido 11 metų. Per tą laiką turėjo 128 kovas ir iškovojo 118 pergalių, iš jų – 70 nokautais.
Kauno miesto garbės pilietis A. Šocikas apdovanotas LDK Gedimino ordino Riterio kryžiumi ir LDK Gedimino ordino Komandoro didžiuoju kryžiumi.
„Ringo džentelmeno“ vardas lietuviui prigijo 1955 metais Berlyne, kai jis antrą kartą laimėjo Europos čempiono diržą. A. Šocikas finale susitiko su vokiečiu Horstu Wittersteinu. Po vieno iš daugelio smūgių A. Šocikas pastebėjo, kad jo varžovas nokdaune, ir atsitraukė, tuo duodamas H. Wittersteinui galimybę akimirką pailsėti ir atkreipdamas šį svarbų momentą praleidusio teisėjo dėmesį. 1995 m. sausio 9 dieną Štutgarte (Vokietija) už šį poelgį pirmą kartą CIFP (Tarptautinio Fair Play judėjimo komisijos) Garbės diplomas buvo įteiktas Lietuvos atstovui.
