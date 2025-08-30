Karjerą sutepė dopingo dėmė

Atsisakė titulo
„Glory“ organizacijos pusvidutinio svorio kategorijos kovotojas S. Maslobojevas paslydo po neseniai laimėto pasaulio čempiono titulo, kurio atsisakė šią savaitę, kilus dopingo skandalui.
Informaciją apie S. Maslobojevo situaciją oficialiai patvirtino „Glory“ atstovai.
Jų teigimu, Lietuvos kovotojas, per karjerą laimėjęs 42 akistatas (iš jų 26 – nokautais), patyręs tik septynias nesėkmes, įkliuvo dėl „Glory 100“ turnyre paimto dopingo mėginio.
„Glory“ pranešime teigiama, kad laikinai suspenduotas S. Maslobojevas tikina sąmoningai nieko draudžiamo nevartojęs ir pateikęs analizei visus maisto papildus, tikėdamasis, kad bus nustatytas taršos šaltinis.
Procesas bus ilgas
S. Maslobojevas išplatino pareiškimą, kuriame teigia esąs priblokštas teigiamų dopingo testo rezultatų.
„Visada buvau ir esu kovotojas, kuriam svarbi sveikata, švarus sportas, bet nutiko tai, ko visiškai nesitikėjau: dopingo testai, paimti prieš ir po mano paskutinės kovos, parodė draudžiamos medžiagos pėdsakų. Atsakingai pareiškiu: sąmoningai niekada nevartojau jokių draudžiamų preparatų“, – dėstė sportininkas.
Pasak klaipėdiečio, jis didžiąją karjeros dalį buvo nuolat tikrinamas pagal Pasaulinės antidopingo agentūros (WADA) taisykles, testuojamas prieš ir po kiekvienos „Glory“ dvikovos.
Atsakingai pareiškiu: sąmoningai niekada nevartojau jokių draudžiamų preparatų.
Anot S. Maslobojevo, rasta draudžiama medžiaga ypač lengvai aptinkama ir skirta svoriui auginti, o jam yra atvirkščiai – prieš kovas visada reikia numesti daug nereikalingų kilogramų. Todėl, pasak kovotojo, piktnaudžiauti šiomis medžiagomis nėra jokios prasmės.
Bet kuriuo atveju atleto laukia ilgi mėnesiai teisinių ir kitų žingsnių aiškinantis galutinę bausmę.
Išvadino sukčiumi
S. Maslobojevas pasaulio čempiono titulą iškovojo birželio 14-ąją „Glory 100“ turnyre, po kurio ir buvo patikrintas dėl dopingo.
Tąkart Lietuvos atstovas įveikė marokietį Tariką Khbabezą, kuris, sužinojęs apie galimą dopingo atvejį, iškart pareiškė, kad S. Maslobojevas – sukčius.
„Treniruojuosi kaip beprotis, kad pasiekčiau šio sporto viršūnę ir to siekiu švariais metodais, o kiti sukčiauja, – Nyderlandų žiniasklaidai dėstė marokietis. – Titulo nereikia grąžinti man, visgi noriu, kad pastarasis pralaimėjimas S. Maslobojevui būtų ištrintas iš mano rezultatų. Tai būtų teisingiausias „Glory“ sprendimas.“
