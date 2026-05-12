Lietuvos vyrų kerlingo rinktinės sugrįžimas į pasaulinę sceną pažymėtas keturiomis pergalėmis

Astos Vaičekonytės vadovaujamai Lietuvos komandai atstovavo Donatas Kiudys bei trys jaunimo atstovai – Matas Junevičius, Domas Ramažauskas ir Rokas Sadauskas.
A grupės antrosiose rungtynėse lietuviai 2:6 pralaimėjo vengrams, o vėliau buvo pasiekta ir pirmoji pergalė – 8:4 palaužti kroatai.
Kitame mače Lietuvos rinktinė net 17:1 sutriuškino Sakartvelą. Pralaimėjimas Anglijai 5:8 palaidojo lietuvių viltis pakovoti dėl patekimo į kitą etapą, tačiau šiuo metu lietuvių komandai svarbiausia – kaupti patirtį.
Savo pozicijas grupėje Lietuvos akmenslydininkai pasigerino vienodais rezultatais 6:1 nugalėję Bosnijos ir Hercegovinos bei Serbijos komandas.
Paskutinėse rungtynėse lietuviai po gana atkaklios kovos 2:5 nusileido grupės nugalėtojai Slovėnijai.
„Tai buvo pirmas komandos pasirodymas, todėl rezultatą vertinu gerai. Komanda yra naujai suburta ir turėjo tik keletą bendrų treniruočių. Dėl to didelių tikslų nekėlėme – svarbiausia buvo įgyti patirties ir suvokti, kiek reikia tobulėti, kad varžytumėmės dėl kito etapo. Šį tikslą mes pasiekėme. Galima daug metų ruoštis namuose ir laukti progos pademonstruoti savo jėgas, bet dar geriau yra vieną kartą atvykti į tokį turnyrą, sužaisti su stipriomis komandomis, laimėti prieš silpnesnes ir tada susidėlioti planą kaip tobulėti“, – mintimis dalijosi A. Vaičekonytė.
Grupėje lietuvius aplenkė Slovėnija (aštuonios pergalės), Anglija (septynios), Vengrija (šešios) ir Ukraina (penkios).
„Iki stipriausių komandų dar trūksta darbo, treniruočių, varžybų, įprasto sporto komplekto. Potencialas yra didelis, tačiau norint jį išnaudoti ir nukreipti į pergales, reikės padirbėti. Lengva nebus, bet viskas – komandos rankose“, – pabrėžė A. Vaičekonytė.
Rinktinės žaidėjas D. Ramažauskas neslepia, kad visi komandos draugai yra motyvuoti ir jau nekantrauja sugrįžti į šį turnyrą bei pademonstruoti dar geresnius rezultatus.
„Atvykę čia supratome, jog esame konkurencinga komanda, tad tikimės, kad išsikėlę ambicingesnius tikslus ir tarpusavyje susižaidę dar labiau, galėsime grįžti dar stipresni. Esame motyvuoti, tikime tiek kerlingu, tiek komanda. Arenos nebuvimas ir nuolatinis važinėjimas į Rygą tik dar labiau įrodo, jog mėgaujamės ne tik žaidimu, bet ir siekiame rezultatų“, – teigė D. Ramažauskas.
Iš viso Slovėnijoje varžėsi septyniolika komandų.
Vietas finaliniame pasaulio čempionato atrankos etape iškovojo Slovėnijos ir Latvijos komandos.
