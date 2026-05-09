Neįtikėtiną kovingumą pademonstravusi Lietuvos ledo ritulio rinktinė parklupdė Lenkiją

Lenkijai šiose rungtynėse buvo reikalinga pergalė per pagrindinį rungtynių laiką ir čempionato šeimininkai būtų iškovoję vietą Elito divizione. Lietuvos komandos sėkmė lėmė, kad IA divizioną palieka Japonija, kurią kitais metais pakeis IB divizioną laimėjusi Estija.
Po rungtynių Lietuvą padėkomis apipylė Ukrainos rinktinės žaidėjai, o socialinius tinklus – ukrainiečiai ledo ritulio gerbėjai. Lietuvių sėkmė lėmė, kad po 20 metų pertraukos į Elito divizioną sugrįžo Ukraina.
Dieną prieš tokią teisę jau buvo iškovojęs Kazachstanas. Įvarčius Lietuvai pelnė Paulius Gintautas (08:53, Nerijus Ališauskas, Ugnius Čižas), Ilja Četvertakas (61:43, N. Ališauskas, Faustas Nausėda).
Lietuvos rinktinė drausmingai laikėsi žaidimo plano ir sulaukusi varžovų pražangos pelnė įvartį daugumoje, išsiverždama į priekį 1:0. Lenkijos komanda nerado būdų pralaužti varžovų gynybos ir lietuviai pirmajame kėlinyje jautėsi užtikrintai.
Antrojoje žaidimo dalyje šeimininkai didino spaudimą Lietuvos rinktinės vartams ir gynyba po truputį ėmė braškėti. Sukūrę keletą pavojingų momentų, lenkai išlyginamąjį įvartį pelnė po nuo vartininko nepavojingoje situacijoje netikėtai atšokusio ritulio.
Trečiajame kėlinyje Lenkija kūrė pavojingus momentus, keitė vartininką šeštu aikštės žaidėju, sulaukė mūsiškių pašalinimo iš aikštelės ir turėjo viską, kad galėtų pasiekti pergalę per pagrindinį laiką. Tačiau kitoje aikštės pusėje mūru stovėjo lietuviai, kurie kūnu krito po rituliais ir gelbėjosi nuo varžovų metimų. Beje, Lietuvos rinktinė galėjo iškovoti pergalę ir per pagrindinį laiką, tačiau į tuščius vartus Lino Dėdino pasiųstas ritulys po rikošeto perskriejo per vartus.
Išplėšę pratęsimą Lietuvos rinktinės žaidėjai nepuolė džiaugtis ir pabaigė darbą nugalėdami akivaizdžiai rankas nuleidusius varžovus. Pratęsimą pradėję mažumoje, vienas po kito smūgius kūnu blokavusio kapitono N. Ališausko vedami lietuviai sulaukė nuo pražangos suolelio ant ledo grįžtančio I. Četvertako, kuris pelnė pergalingą įvartį, lėmusį pirmąją pergalę čempionate.
Lenkija metė 39 kartus į vartų plotą, Lietuva atsakė 25 metimais. Abi komandos laimėjo po 32 numetimus.
Geriausiu rungtynių žaidėju Lietuvos komandoje pripažintas P. Gintautas, viso čempionato – vartininkas F. Nausėda, kuris sugebėjo atlikti rezultatyvų perdavimą pergalingam įvarčiui į Lenkijos vartus.
