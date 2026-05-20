Pasaulio taurės varžybose baidarininkai ir kanojininkai papildė olimpinių taškų kraitį

Brandenburge (Vokietija) vykusiame antrajame šių metų pasaulio taurės varžybų etape startavo 685 baidarininkai ir kanojininkai iš 60 valstybių.
Lietuvai šiose varžybose atstovavo net 11 įgulų. Prie pagrindinės Lietuvos rinktinės Brandenburge prisijungė ir artimiausia lyderių pamaina iš jaunimo rinktinės.
Keturioms Lietuvos įguloms pavyko patekti į A finalą tarp 9 geriausiųjų. Dar dvi įgulos varžėsi B finale.
Prestižinėje keturviečių baidarių 500 m distancijoje Simonas Maldonis, Viktoras Čaplinskij, Ignas Navakauskas ir Artūras Seja iškovojo 5 vietą. Prieš savaitę Segede (Vengrija) vykusiame pirmajame pasaulio taurės etape bronzą laimėjusi Lietuvos keturvietė olimpiniame šios rungties reitinge užima 7 vietą.
Olimpinio reitingo dešimtuke rikiuojasi ir antrame pasaulio taurės etape į A finalą patekusi Lietuvos dvivietė kanoja. 500 m distancijoje Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas Brandenburge iškovojo 9 vietą. Pirmajame etape lietuviai finišavo 16 pozicijoje.
Sunkiau šį sezoną įsibėgėja dvivietė baidarė, kurią irkluoja šios rungties pasaulio vicečempionai ir Europos čempionato prizininkai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Dviviečių baidarių 500 m rungtyje lietuviai B finale finišavo antri ir galutinėje rikiuotėje užėmė 11 vietą. Pirmame etape jie buvo 12-i. Olimpiniame dviviečių baidarių reitinge Lietuvos įgula užima 13 vietą.
Į olimpinės vienviečių baidarių 1000 m rungties reitingą skaičiuojami visuose vienviečių nuotoliuose pasiekti rezultatai – čia Lietuva užima 9 vietą. Brandenburge olimpinių taškų uždirbo A. Seja, 200 m varžybose iškovojęs 4 vietą. Pirmajame etape šioje rungtyje sidabrą laimėjęs S. Maldonis taip pat pateko į finalą, kur užėmė 7 vietą.
Olimpinės vienviečių kanojų 1000 m rungties reitinge pirmuosius taškus Lietuvai įrašė Denisas Kovaliovas. 200 m distancijoje D. Kovaliovas pateko į B finalą ir galutinėje rikiuotėje užėmė 16 vietą. Olimpiniame vienviečių kanojų reitinge Lietuva yra 42 vietoje.
Olimpinis reitingas kol kas neatspindi tikslios padėties, nes pranašumą šiuo metu turi Azijos atstovai. Jie jau varžėsi ne tik dviejuose pasaulio taurės etapuose, bet ir savo žemyno čempionate. Kinijoje vykusiose Azijos pirmenybėse net 20 aukso medalių iškovoję kinai šiuo metu pirmauja visų 10 olimpinių sprinto rungčių reitinge.
Europos šalių baidarių ir kanojų irkluotojai padidinti olimpinio reitingo taškų kraitį galės birželio 11-14 d. Montemor o Veljo (Portugalija) vyksiančiame Senojo žemyno čempionate.
Naujausi komentarai