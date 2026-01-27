Paskelbti Lietuvos kurčiųjų šaškių čempionato nugalėtojai

Šis čempionatas dosniausias buvo šeimininkams – „Tylos“ sporto klubo nariams.
Vyrų grupėje triumfavo Artūras Grigaitis, jaunuolių (iki 18 metų) varžybose – Arūnas Mejeras, merginų – Anastasija Korostaš.
Tik moterų pirmenybėse auksą iškovojo ir čempionės vardą apgynė Valerija Stanevičienė iš Vilniaus „Rikio“.
Vyrų čempionate susirinko penki dalyviai. Iš pradžių buvo žaidžiama rato sistema, kol paaiškėjo pusfinalininkai.
Pusfinalyje sulaukta staigmenos. A. Grigaitis įveikė pastarųjų dvejų metų nugalėtoją, klubo draugą Alvydą Kniūrą. Kitoje poroje Klaipėdos kurčiųjų sporto klubo „Šermukšnis“ narys Laimonas Šaulinskis pranoko sostinės „Gesto“ šaškininką Rimantą Kudzevičių.
Lemiamoje kovoje A. Grigaitis nugalėjo L. Šaulinskį. Mažajame finale A. Kniūras palaužė R. Kudzevičių.
Pagal tokią pat sistemą vyko ir moterų pirmenybės, į kurias susirinko keturios damos.
Visas partijas pirmajame etape, vėliau pusfinalyje ir finale iškovojo V. Stanevičienė. Varžybose dėl aukso įveikusi „Tylos“ atstovę Ireną Daunienę, vilnietė šalies čempione tapo ketvirtus metus iš eilės.
Bronzą iškovojo kaunietė Egidija Vilčinskaitė, susitikime dėl trečiosios vietos laimėjusi prieš savo klubo draugę Juliją Podliesną.
Jaunuolių iki 18 metų prie lentų susėdo šeši. Visi dalyviai buvo iš „Tylos“.
Jie iš pradžių buvo išskirstyti į dvi grupes, iš kurių į pusfinalį pateko po du geriausius. Iš A grupės – Albertas Musa ir Edvinas Aleksejenka, iš B – A. Mejeras ir Kasparas Naujokas.
Dėl patekimo į finalą A. Musa nugalėjo K. Naujoką, o A. Mejeras – E. Aleksejenką.
Kovoje dėl aukso A. Mejeras palaužė A. Musą. Bronzą iškovojęs K. Naujokas pranoko E. Aleksejenką.
Į merginų varžybas atvyko taip pat šešios dalyvės, visos – iš „Tylos“. Žaidė pagal tą pačią sistemą, kaip ir vaikinai.
Iš A grupės į pusfinalininkių ketvertuką pateko Eva Jakaitė ir Auksė Jakštaitė, iš B – A. Korostaš bei Justė Naujokaitė.
Grupių nugalėtojos patvirtino savo meistriškumą, kai buvo varžomasi dėl kelialapių į finalą. E. Jakaitė įveikė J. Naujokaitę, o A. Korostaš – A. Jakštaitę.
Trečią kartą surengtose merginų pirmenybėse trečią kartą triumfavo A. Korostaš. Ji lemiamoje partijoje pranoko E. Jakaitę. Bronzos medaliu pasidabino J. Naujokaitė, mažajame finale nugalėjusi A. Jakštaitę.
Vyrų galutinė rikiuotė
Pirmąją vietą užėmė – A. Grigaitis („Tyla“), antrąją – L. Šaulinskis („Šermukšnis“), trečiąją – A. Kniūras („Tyla“), ketvirtąją – R. Kudzevičius („Gestas“), penktąją – Alvydas Sasnauskis („Šermukšnis“).
Moterų galutinė rikiuotė
Pirmąją vietą užėmė V. Stanevičienė („Gestas“), antrąją – I. Daunienė („Tyla“), trečiąją – E. Vilčinskaitė („Tyla“), ketvirtąją – J. Podliesna („Tyla“).
Vaikinų galutinė rikiuotė
Pirmąją vietą užėmė – A. Mejeras Kauno („Tyla“), antrąją – A. Musa Kauno („Tyla“), trečiąją – K. Naujokas Kauno („Tyla“), ketvirtąją – E. Aleksejenka Kauno („Tyla“), penktąją – Oskaras Varenkevičius Kauno („Tyla“), šeštąją – Martinas Miščenka Kauno („Tyla“).
Merginų galutinė rikiuotė
Pirmąją vietą užėmė – A. Korostaš („Tyla“), antrąją – E. Jakaitė Kauno („Tyla“), trečiąją – J. Naujokaitė Kauno („Tyla“), ketvirtąją – A. Jakštaitė Kauno („Tyla“), penktąją – Miroslava Funikova („Tyla“), šeštąją Karina Garmutė („Tyla“).
