Po Drobiazko ir Vanago poelgio – kritikos lavina: „Net tokios šiukšlės to neišdrįso“

„Lietuvis Povilas Vanagas, apsivilkęs okupantų uniformą. Net tokios šiukšlės, kaip celofanas ar ragelskis kol kas to neišdrįso. O įdomiausia, kad Povilo mylimoji Margarita, taip pat dėvinti okupantų uniformą, kreipėsi į teismą dėl jos manymu neteisėto Lietuvos pilietybės atėmimo. Okupantų uniformą užsivilkusi čiuožėja teismui nurodė, kad Prezidento sprendimas buvo nemotyvuotas, teigė, kad ji nekelia grėsmės Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui bei nereiškia ir nereiškė viešo palaikymo okupantų valstybei. RIMTAI?! Toliau dar įdomiau. Administracinio teismo teisėjų kolegijai kilo abejonės, kad toks šalies agresorės palaikymas kenkia esminiams nacionalinio saugumo interesams ir dėl Prezidento sprendimo atimti pilietybę. Todėl buvo nuspręsta pakartotinai kreiptis į Konstitucinį Teismą. Tai buvo prieš šią gegužės 9. Lietuvos teisėsauga turi ką veikti, vėl ir vėl nagrinėti rusiją garbinančių skundus. Laukia antras kartas, kai Konstitucinis Teismas VĖL nagrinės ledo šokėjos pilietybės atėmimą. Įsižiūrėkite į šiuos laimės perkreiptus veidus! Gal dabar žmonėms su mantijomis bus lengviau išspręsti tokią neišsprendžiamą dilemą – ar okupantų uniformą dėvinti čiuožėja tikrai kenkia Lietuvai“, – feisbuke antradienį rašė TV prodiuseris Dominykas Kubilius.
Gėda dėl tokio poros elgesio ir Seimo narei Daliai Asanavičiūtei-Gružauskienei.
„Kai iš ledo čiuožėjos M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, pagal mano pasiūlytą Pilietybės įstatymo pakeitimą, dalis komentavo, jog jos veiksmai niekaip nerodo rusijos režimo palaikymo. Nepaisant to, kad draugauja su Kremliaus ruporu Peskovu ir jo žmona Navka. Bet gal po šių nuotraukų jau klausimų neliks, ar toks asmuo, rusijos pilietis, gali būti ir Lietuvos piliečiu. Gėda ir dėl P. Vanago“, – pirmadienį rašė politikė.
Kritikos negailėjo ir Seimo narė Angelė Jakavonytė.
„GĖDA, kad buvę Lietuvos ledo čiuožėjai M. Drobiazko ir P. Vanagas dabar švenčia kartu su mus okupavusiais! Jų šokiruojantis pasirodymas ant ledo su karinėmis uniformomis per Rusijoje švenčiamos gegužės 9-osios dienos renginį Čeliabinske ant ledo – eilinis, jie ne vieną kartą jau dalyvavo Kremliaus ruporo Dmitrijaus Peskovo žmonos Tatjanos Navkos rengiamame ledo šou. Kai iš M. Drobiazko buvo atimta Lietuvos pilietybė, atsirado gynėjų, sakiusių, kad ji yra labai jau Lietuvai nusipelniusi ir nepalaiko rusijos režimo. Tai štai šis jų dalyvavimas gegužės 9-osios dienos renginyje – jos „nuopelnų“ įrodymas visiems, kurie postringauja, kad kultūra, menas, sportas neturi nieko bendro su politika. Šokantys pagal Kremliaus karinį režimą yra neverti būti Lietuvos piliečiais. NIEKADA!“ – teigė politikė.
Dailiojo čiuožimo pora dalyvavo Čeliabinske vykusiame šou „Atminties dienoraštis“. Šį renginį organizavo profesionali čiuožėja, Rusijos prezidento Vladimiro Putino spaudos sekretoriaus Dmitrijaus Peskovo žmona Tatjana Navka, kuri ir paviešino vaizdus iš renginio.
Paviešintame vaizdo įraše girdėti, kaip dalyviai sušunka: „Su Pergalės diena!“.
Primename, kad prezidentas Gitanas Nausėda 2023-ųjų rugsėjį atėmė Lietuvos pilietybę iš M. Drobiazko.
Tokį sprendimą vadovui rekomendavo padaryti Pilietybės reikalų komisija, argumentuodama jos viešai reiškiamu palaikymu karą Ukrainoje vykdančiam Kremliaus režimui.
Nurodyta, kad šokėja palaiko glaudžius profesinius ir asmeninius ryšius su T. Navka. T. Navkai ES ir JAV yra įvedusios sankcijas.
M. Drobiazko prezidento dekretą apskundė teismui.
