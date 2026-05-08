Pradėtas tyrimas dėl galimų finansinių pažeidimų Lietuvos čiuožimo federacijoje

Įtarimų sukėlė LČF panaudotos Olimpinio solidarumo stipendijos. Jos skiriamos konkretiems sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms.
Remiantis skundu bei viešai prieinama informacija, gautos lėšos galėjo būti išleistos ne tiems tikslams, kuriems buvo skirtos. Siekdama apsaugoti sportininkų interesus, komisija iki išvadų paskelbimo neatskleidžia jų pavardžių bei kitų detalių.
Olimpinio solidarumo stipendijas skiria Tarptautinis olimpinis komitetas. Paramos tikslas – padėti elitiniams sportininkams pasirengti olimpinėms žaidynėms. LTOK yra atsakingas už šių stipendijų administravimą Lietuvoje bei informacijos pateikimą Tarptautiniam olimpiniam komitetui.
Tuo metu už skaidrų lėšų panaudojimą pagal paskirtį yra atsakinga sportininkus ruošianti federacija, šiuo atveju – LČF.
„Labai rimtai vertiname gaunamą informaciją apie galimus pažeidimus. LTOK jau nuo 2019 metų teikia teisinę pagalbą sportininkams. Per tą laiką jau ne kartą gauta informacija padėjo apginti sportininkų teises“, – pabrėžė LTOK prezidentė Daina Gudzinevičiūtė.
Skundas apie galimus pažeidimus LČF gautas įgyvendinant sportininkų teisių gynimo programą. Pagal ją sportininkai gali konfidencialiai pateikti informaciją el. paštu [email protected]. Pranešėjai ir jų pateikta informacija saugoma kaip advokato profesinė paslaptis, o LTOK pasirūpina nemokama teisine pagalba sportininkams.
