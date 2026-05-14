Trys Lietuvos paplūdimio tinklinio poros pergalingai startavo „Challenge“ turnyre Kinijoje

Moterų D grupės nugalėtojoms tapo ir iškart į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą – aštuntfinalį – pateko Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos grupės pusfinalyje 2:1 (21:18, 19:21, 15:6) įveikė prancūzes Anouk Dupin ir Alex Merle, o finale 2:0 (21:19, 21:18) pranoko japones Ren Matsumoto ir Non Matsumoto.
Savo varžoves aštuntfinalyje M. Paulikienė ir A. Raupelytė sužinos po pirmojo atkrintamųjų varžybų etapo. Šiame etape kovos kita Lietuvos pora Danielė Kvedaraitė ir Jekaterina Saulė.
Jos kovą pradėjo nuo kvalifikacijos, kurios lemiamame rate 2:0 (21:18, 21:11) pranoko kines Tong Yu ir Siyu Qi.
E grupės pusfinalyje D. Kvedaraitė ir J. Saulė 0:2 (18:21, 11:21) turėjo pripažinti amerikiečių Abby Van Winkle ir Molly Phillips pranašumą, bet kiek vėliau akistatoje dėl trečios vietos 2:0 (21:12, 21:12) nepaliko vilčių kitai JAV porai Carly Kan bei Natalie Myszkowski ir prasibrovė į atkrintamąsias varžybas.
Pirmajame atkrintamųjų varžybų rate Lietuvos paplūdimio tinklininkės žais su japonėmis Miki Ishii ir Mayu Kikuchi.
Vyrų turnyre puikia pergale startavo Arnas Rumševičius ir Karolis Palubinskas. Jie A grupės pusfinalyje 2:1 (21:19, 18:21, 15:12) nugalėjo austrus Julianą Horlą ir Laurencą Grossigą.
Grupės finale lietuvių laukia akistata su turnyro favoritais Tadeasu Trousilu ir Davidu Schweineriu iš Čekijos.
„Beach Pro Tour Challenge“ turnyro Kinijoje pagrindinėse varžybose dalyvauja po 32 vyrų ir moterų komandas.
Bendrą turnyro Kinijoje prizų fondą sudaro 250 tūkst. JAV dolerių.
