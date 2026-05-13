Ar čempionu tapęs „Rytas“ sugebės nugalėti „Žalgirį“ Lietuvoje?

Nors tai gyvenimus keičianti krepšininkų pergalė, bet realybės ji nė kiek neiškraipo. Tu atsikeli ir eini dirbti. Ir būtent tas darbas galiausiai atsiperka taurės forma. Vilniaus „Rytas“ jau treniruojasi ir trečiadienį žaidžia rungtynes. Jas žaidžia ir Kauno „Žalgiris“. Viskas prasideda iš naujo!
Tiek „Žalgiris“, tiek „Rytas“ gali ramiai ruoštis LKL atkrintamosioms.
„Ir situacija dabar tokia, kad „Žalgiris“ atkrintamųjų seriją pradės greičiausiai su Jonavos komanda, kuri yra ant bangos ir netikėtai pasiekė aštuntuką. O „Rytas“ ketvirtfinalyje greičiausiai susitiks su Utenos „Juventus“ komanda, kuri turėjo tragišką sezoną: visų laikų antirekordinė pralaimėjimų serija, atleistas Kęstutis Kemzūra, bet dabar po truputėlį rodo gyvybės ženklus. Tiek „Žalgirio“ varžovas Jonava tikrai kyla iš vandens, tiek „Ryto“ būsimas varžovas Utena bent jau šiek tiek kvėpuoja grynu oru“, – kalbėjo Adomas.
Čempionų titulą gina „Žalgiris“, kuris aikštelėje iki šiol buvo stipresnis už „Rytą“. Tačiau galbūt „Rytą“ sužadins ir emociškai įkvėps FIBA Čempionų lygos taurė?
„Kad ir kaip bebūtų, stipresnis varžovas yra Kaunas. „Rytas“ nebent vėl kurs dar viena krepšinio stebuklą“, – tvirtino Adomas.
Tuo tarpu Barselonoje surengtas naujųjų Ispanijos čempionų paradas. Gatvėje – džiaugsmas dėl „Barcelona“ futbolininkų, tapusių Ispanijos čempionais.
„Jie tikrai nusipelnė šios taurės. Jie tikrai buvo ir stipriausia komanda Ispanijoje, ir gražiausia futbolą žaidė“, – įsitikinės Adomas.
Tai galima įvertinti vien pagal įvarčius. Per iki šiol vykusias varžybas – 91 įvartis. Tai 21 įvarčiu daugiau nei Madrido „Real“.
Labai simboliška, kad „Barca“ Ispanijos čempionų taurę užsitikrino namuose ir būtent rungtynėse su Madrido „Realu“. El Clásico. Rezultatas – 2:0.
„Tikrai graži, pelnyta, tokia žavi ir čempioniška pergalė. Lauksim kito sezono“, – teigė Adomas.
Baigėsi LeBrono Jameso sezonas NBA. Apmaudžiai, rimtu sutriuškinimu, bet labai svarbu pabrėžti, prieš ką teko žaisti Los Andželo „Lakers“. Ir ta komanda yra Oklahomos „Thunder“, ir ji šluoja nuo paviršiaus visus.
Tai yra dabartinė NBA čempionė ir kol kas atkrintamosiose sužaidė aštuonerias rungtynes ir visas jas laimėjo. Kitaip tariant, dvi serijos ir du kartus po baranką varžovui. 4:0, 4:0. Pačiam LeBronui Jamesui tai buvo 23 iš eilės sužaistas sezonas NBA. Kokiais gerais laikais mes gyvename, nes galim matyti savo akimis tai, ką kuria karalius.
