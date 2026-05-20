Einikis pranešė apie skyrybas: 23 metus kankinau žmogų, dabar laukiu kitos

„Žmona dovaną pasidovanojo. Skyrybas. 23 metus kankinau žmogų. Dabar laukiu sekančios“, – feisbuke trečiadienį pranešė buvęs sportininkas.
Po šiuo įrašu nugulė įvairiausi komentarai. Vieni internautai buvusiam sportininkui skyrė ne itin gražius žodžius, kiti teigė, kad žmona sugrįš.
„Va taip ir būna, kai vyras dovanų nedovanoja, tai moteris pati sau pasidovanoja. Nieko, gal dar sugrįš, juk tavo kablio iš apačios nei vienas vyras neatkartos“, – rašė vienas tautietis.
„Daug kančių jai baigėsi. Sveikinu pasiryžus“, – pridūrė kita internautė.
Kai kuriems G. Einikis atsakė vartodamas necenzūrinę leksiką: „Pi**** orą visi. Žmona mane palieka.“
G. Einikis yra pagarsėjęs savo smurtu paženklintu elgesiu. Jis yra pakliuvęs į areštinę, nes sumušė žmoną. Poros santykiai – išties banguoti, nes jie pykosi ir taikėsi ne kartą.
Taip pat vyras yra sulaukęs teisėsaugos dėmesio ir dėl smurto viešumoje.
Buvęs krepšininkas, kuris buvo apsvaigęs nuo narkotikų, yra netekęs vairuotojo pažymėjimo.
