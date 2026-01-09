Įveikę serbus dėkojo užkūrusiems sirgaliams

Rungtynes "Žalgirio" arenoje atidarė Ąžuolo Tubelio tritaškis ir taiklūs baudų metimai, Nigelas Williamsas-Gossas prasiveržė po krepšiu – 7:3. Mosesas Wrightas įveikė varžovų gynybą ir kitoje atakoje atliko perdavimą Ą.Tubelio dėjimui, po krepšiu praslydo Arnas Butkevičius – 13:3. „Crvena Zvezda“ pelnė 5 taškus iš eilės, bet netrukus svečius 2 blokais apdovanojo M.Wrightas, o po 5 taškus rinko ir Sylvainas Francisco bei Maodo Lo – 23:8. M.Lo kabino kamuolį Lauryno Biručio dėjimui, S.Francisco įmetė 1 baudą – 26:12.
L.Birutis įdėjo ir po S.Francisco perdavimo, po kelis kartus puolime atkovoto kamuolio Igno Brazdeikio perdavimą taškais vertė Ą.Tubelis – 30:14. M.Lo ir S.Francisco sumetė baudas, Sylvainas pridėjo ir prasiveržimą – 35:19. Antrąjį kėlinį taikliais tritaškiais užbaigė A.Butkevičius, S.Francisco ir 2 tolimus metimus įskraidinęs Deividas Sirvydis – 47:28.
Trečiojo kėlinio pradžioje S.Francisco kampe surado tritaškį įmetusį Ą.Tubelį. A.Butkevičius įdėjo greitoje atakoje ir kiek vėliau smeigė tritaškį iš kampo – 55:32. Tritaškį pataikė ir I.Brazdeikis, po Dustino Slevos perdavimo lanką drebino M.Wrightas – 60:34. Po M.Wrighto perdavimų 4 taškus rinko Edgaras Ulanovas, greitoje atakoje įmetė D.Sirvydis, M.Wrightas dar kartą dėjo į krepšį – 68:45. Kėlinio pabaigoje varžovai kiek aptirpdė „Žalgirio“ persvarą – 68:52.
A.Butkevičius ir Ą.Tubelis apsikeitė rezultatyviais perdavimais vienas kitam, po du taškus pridėjo E.Ulanovas ir D.Sirvydis – 77:52. M.Wrightas dukart galingai dėjo į krepšį, 5 taškus iš eilės rinko M.Lo – 86:62. Pasižymėjo I.Brazdeikis ir Ą.Tubelis, tritaškį įmetė S.Francisco, savo taškų sąskaitas atsidarė ir D.Sleva bei M.Rubštavičius, dėjimu rungtynes užbaigė I.Brazdeikis – 99:67.
„Žalgiris“: Ą.Tubelis 17 (5 atk. kam.), S.Francisco 15 (6 atk. kam., 6 rez. perd.), M.Lo 12, A.Butkevičius 12 (3 per. kam.), M.Wrightas 10 (6 atk. kam., 3 blk.), D.Sirvydis 10, I.Brazdeikis 7, E.Ulanovas 6, L.Birutis 4, D.Sleva 2 (5 atk. kam.), N.Williamsas-Gossas 2, M.Rubštavičius 2.
„Crvena Zvezda“: Ch.Moneke 18 (5 atk. kam., 2 per. kam.), D.Motiejūnas 9.
"Puiki pergalė, pasiekta geru darbu. Tokios rungtynės, kad visada pirmavome. Gal dėl to taip lengviau buvo, kad nuo pradžių ėmėme pirmauti ir pataikyti metimus. Iš fanų tikrai jautėme palaikymą, jautėme kad atmosfera yra labai karšta. Gal dėl to, jog lauke labai šalta. Buvo didelis kontrastas", - šypsojosi T. Masiulis.
Naujausi komentarai