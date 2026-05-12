Kas „Žalgiryje“ galėtų pakeisti Francisco?

28-erių S. Francisco prie žaliai baltų prisijungė 2024 metų vasarą. Prieš tai krepšininkas žaidė Miuncheno „Bayern“ ekipoje. Šį sezoną Eurolygoje S. Francisco vidutiniškai per rungtynes pelnė 16,5 taško, atliko 6,5 rezultatyvaus perdavimo ir atkovojo 2,8 kamuolio.
Jeigu žalgirietis siekia didesnių karjeros galimybių, tikėtina, kad jis pasinaudos sutartyje numatyta išpirkos galimybe (opt-out clause) ir paliks Kauno ekipą.
Penki žaidėjai, kurie galėtų pakeisti S. Francisco
Anot O. Cauchi, vienas iš „Žalgirio“ kandidatų pakeisti prancūzą galėtų būti Justin Robinson, žaidžiantis „Paris Basketball“ gretose. Taip pat įvardijamas ir Vilerbano „Asvel“ žaidėjas Glynn Watson Jr. Dėmesio centre – ir didesnių karjeros galimybių siekiantis Matt Morgan, kurio kontraktas su Bolonijos „Virtus“ klubu baigsis vasarą.
Ketvirtas pasirinkimas – „patikimas metikas ir pikenrolų meistras“ Matthew Strazel. Nors Kobi Simmons yra kitokio profilio žaidėjas nei S. Francisco, jis įvardijamas kaip vienas iš žaidėjų, galinčių sudominti „Žalgirį“.
