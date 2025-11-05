 Klaipėdos „Neptūnas“ abipusiu sutarimu nutraukė sutartį su Jordanu Tuckeriu

2025-11-05 20:24
bcneptunas.lt inf.

Nuo sezono pradžios su Klaipėdos klubu dirbęs puolėjas palieka Klaipėdą, o uostamiesčio komanda aktyviai dirba žaidėjų rinkoje ir ieško papildymo.

Lietuvos krepšinio lygoje amerikietis sužaidė 5-ias dvikovas, per kurias pelnė po 5,4 taško, atkovodavo po 2,6 kamuolio ir fiksavo 5,2 naudingumo balo.

Europos taurėje Jordanas Tuckeris sužaidė 3 rungtynes ir pelnydavo po 5 taškus ir atkovodavo po 2 kamuolius.

„Jordanas yra geras krepšininkas, tačiau nesutapo jo žaidimo stilius su trenerių ir klubo propaguojamu žaidimo stiliumi. Dėkojame jam už pastangas ir darbą tiek treniruotėse, tiek rungtynėse. Šiuo metu dirbame, jog kuo greičiau rastume tinkamą ir naudos duosiančią pamainą“, – kalbėjo klubo direktorius Martynas Mažeika. 

