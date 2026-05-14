Krepšinio rungtynes vainikavo masinės sirgalių muštynės: be kraujo ir traumų neapsieita

Šias rungtynes kauniečiai laimėjo vos trimis taškais – 93:90. Matyt, būtent tai įkaitino sirgalių kraują, o gal tokia runtynių pabaiga buvo užprogramuota senos žalgiriečių ir neptūniečių fanų neapykantos vieni kitiems.
Šie jausmai yra tokie stiprūs, kad susitikimuose tarp „Žalgirio“ ir Vilniaus „Ryto“ komandų kylančiose grumtynėse klaipėdiečiai puola padėti vilniečiams, besimušantiems su kauniečiais.
Pasibaigus rungtynėms, arenos salėje prasidėjo įžeidinėjimai ir muštynės.
Žiūrovai telefonais filmavo šį incidentą ir netrukus įrašai pasklido socialiniuose tinkluose.
Buvo akivaizdu, kad abi pusės buvo nusiteikusios agresyviai. Apsaugininkai nebuvo tokie greiti, o policininkų vaizdo įrašuose visai nesimato.
Ne vienam muštynių dalyviui buvo sukruvinta nosis, medikų ekipažai skubėjo į arenos kiemą.
Nors Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė spaudai Asta Kažukauskienė teigė, kad nukentėjusių nebuvo, o policininkai nesulaikė nė vieno muštynių dalyvio, medikai čia tikrai turėjo ką veikti.
Klaipėdos greitosios medicinos stoties vadovė Regina Pocienė pasakojo, kad pasibaigus rungtynėms buvo gautas ne vienas pranešimas, dviem asmenims buvo teikta būtinoji pagalba ten pat, vienas išgabentas į ligoninę.
„Nukentėjusiųjų patirtos traumos – smulkios, didžioji dauguma jų atsisakė pagalbos. Galima manyti, kad daugeliu atvejų tai buvo sumuštos nosys, kraujavimas iš nedidelių žaizdų. Nežinia, ar nukentėjusieji vėliau kreipėsi į gydymo įstaigas ir buvo gydomi ambulatoriškai“, – pasakojo R. Pocienė.
Viešąją tvarką arenoje palaikyti buvo pasamdyta saugos tarnyba, policininkai dirbo lauke prie arenos. Pasak policijos komisariato atstovės spaudai, kai tik pareigūnai gavo pranešimą apie muštynes, reagavo, tačiau kuo pasireiškė šis reagavimas, nedetalizuota.
Nors į policiją nė vienas nukentėjusiųjų nesikreipė, vakar miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo, tyrėjai bando nustatyti įtariamuosius, todėl pareigūnai prašo įvykio liudytojus pasidalinti vaizdo įrašais ar susisiekus pateikti vertingą tyrimui informaciją.
Kraujo pareikalavęs konfliktas neužsitęsė, bet socialiniai tinklai nuo konfliktuojančių pusių įžeidimų dar kaito ir ketvirtadienį.
