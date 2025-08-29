Lietuvos rinktinė sutriuškino Juodkalniją ir pasiekė dar vieną Europos čempionatų rekordą

Trenerio Rimo Kurtinaičio vadovaujama komanda Tamperėje (Suomija) vykstančiose B grupės varžybose 94:67 (26:15, 21:13, 19:17, 28:22) nugalėjo Juodkalnijos nacionalinę komandą.
Rokas Jokubaitis pelnė 21 tašką (pataikė 7/14 tritaškių) ir atliko 12 rezultatyvių perdavimų, Jonas Valančiūnas surinko 19 taškų (įmetė 5/5 dvitaškių, 3/4 tritaškių) ir penkis kartus atkovojo kamuolį. Arnas Velička ir Marekas Blaževičius prie pergalės prisidėjo po 10 taškų.
Rugpjūčio 30-ąją mūsiškiai susikaus su pasaulio čempionais vokiečiais, kurie taip pat šventė antrą pergalę – 105:83 sutriuškino švedus.
Rugsėjo 1-ąją lauks akistata su suomiais, 3 d. – su Švedijos krepšininkais.
Į kitą varžybų etapą (aštuntfinalį) pateks 1–4 vietas užėmusios ekipos (B grupės ketvertas Rygoje, „Xiaomi“ arenoje, susitiks su A grupės atstovais: portugalais, estais, latviais, turkais, serbais arba čekais).
