Petrauskas prieš seriją su „Gargždais“: papildomai motyvuoti žaidėjų tikrai nereikia

Savo mintimis apie komandos nusiteikimą, psichologinį spaudimą, namų aikštelės pranašumą ir Arno Veličkos apdovanojimą, pasidalijo ekipos vyriausiasis treneris Gediminas Petrauskas.
– Kaip sekasi pasiruošimas serijai su kaimynais iš Gargždų?
– Viskas gerai, darbingai, žaidėjai susikoncentravę, supranta savo darbą. Kažkaip be didesnių trukdžių.
– Reguliariajame sezone su Gargždų „Gargždais“ pasidalijote po dvi pergales, tačiau būtent pastarieji du susitikimai baigėsi pralaimėjimais. Kokias pagrindines išvadas pasidarėte iš tų nesėkmių ir ką privalote keisti šioje atkrintamųjų serijoje?
– Yra ir taktinių, ir emocinių dalykų. Vėlgi manau, kad ne tiek svarbu akcentuoti Gargždų komandą, svarbiausia yra mūsų pačių žaidimas, jo gerinimas ir mūsų koncentracija.
– Kokie galimi jūsų komandos pranašumai prieš varžovus?
– Nenorėčiau gal taip išskirti kažkokių tų pranašumų ar trūkumų. Tokiose rungtynėse labai svarbu bus psichologija ir komandos emocija, suoliukas. Manau, kad abi komandos turi savo kozirių ir savo trūkumų.
– Klaipėdos „Neptūnas“ šioje serijoje akivaizdu, kad yra laikomas favoritu, tuo metu varžovai neturi ko prarasti. Jų ekipos puolėjas Deividas Gailius viename iš interviu minėjo, jog komanda, kuri geriau susitvarkys su įtampa ir kitais emociniais dalykais, turės pranašumą. Jūs taip pat minėjote emocijos svarbą. Ar yra dedami kokie nors akcentai kalbant apie psichologinį pasiruošimą?
– Per daug žaidėjų nespaudžiame, visi patys supranta, jog prasideda atkrintamosios. Kažkaip papildomai motyvuoti žaidėjus ir sakyti, kad čia mums labai svarbios rungtynės, tikrai nereikia.
– Pastarąjį kartą klaipėdiečiai atkrintamosiose varžybose namų aikštelės pranašumą turėjo 2019 m. Ar galima tai laikyti papildomu spaudimu žaidėjams ar kaip tik tai yra didesnė motyvacija?
– Nežinau, ar tai prideda spaudimo, ar motyvacijos. Visą sezoną tu žaidi tuos keturis ratus, kad iškovotum kuo aukštesnę vietą lentelėje ir gautum namų aikštelės pranašumą. Tai yra svarbiausias dalykas.
– Trečiadienį buvo paskelbta, jog A. Velička tapo LKL pirmenybių MVP. Ar jau spėjote su komanda pasidžiaugti?
– Per treniruotę kaip tik sužinojome, tai paplojome, pasveikinome. Faktas, kad džiugu dėl Arno. Džiaugiamės, kai mūsų žaidėjas gauna kokį nors individualų apdovanojimą. Vėlgi, pagrindinis dalykas yra komandiniai rezultatai, tai tikimės jo gero žaidimo ir atkrintamųjų varžybų metu.
– Kokia būtų jūsų žinutė mūsų ekipos sirgaliams?
– Būsiu banalus, bet kiekvienas balsas, kiekvienas plojimas mums yra svarbus. Patys jaučiame, kad namie žymiai geriau žaidžiame negu išvykose, dėl savų sirgalių, dėl „Vakarų Bangos“. Kviečiame visus ir mažus, ir didelius ateiti palaikyti Klaipėdos krepšininkų.
Naujausi komentarai