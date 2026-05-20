Reguliariojo sezono naudingiausias žaidėjas – Arnas Velička

2025–2026 m. reguliariojo sezono MVP statulėlė keliauja į Klaipėdą – ją pelnė „Neptūno“ lyderis Arnas Velička.
26-erių 195 cm ūgio gynėjas po metų Vokietijoje sugrįžo į tėvynę ir tapo kertine Gedimino Petrausko treniruojamos komandos figūra.
A. Veličkos ir jo bendraklubių pastangos lėmė, kad uostamiesčio ekipa reguliariajame sezone pirmą kartą per septynerius metus užėmė trečiąją poziciją. Didesnių žaidybinių duobių išvengęs krepšininkas net dusyk – gruodį ir balandį – tapo mėnesio MVP.
Dar sezono pradžioje, neišblėsus įspūdžiams iš nuostabaus Europos čempionato aštuntfinalio mačo su Latvija, jis teigė esąs pasiruošęs rimtesnei rolei ir didesnei atsakomybei nei bet kada anksčiau.
„Aš turėjau gerų sezonų ir gerų atkarpų. Yra buvę ir blogesnių, buvo bangavimo. Gal dabar stengiuosi išlaikyti tą pastovumą. Tie etapai skirtingose šalyse mane paruošė momentui, kai gavau gerą galimybę ir ją išnaudojau. Visi tie metai buvo pasiruošimas – tiek psichologinis, tiek įgūdžių prasme. Tiesiog turiu daug situacijų, kurias sprendžiu ir galiu pasirodyti aukštesniame lygyje“, – rugsėjį portalui LKL.lt kalbėjo A. Velička.
Lietuvio statistika – daugiau nei iškalbinga: vos vieną mačą iš 32 praleidęs atakų organizatorius per 27,5 minutės vidutiniškai pelnydavo 14,4 taško (50 proc. dvit., 41 proc. trit., 65 proc. baud.), atlikdavo 7 rezultatyvius perdavimus, atkovodavo 4 bei perimdavo 1,5 kamuolio.
Būtent jis statistiškai buvo pats efektyviausias pirmenybių žaidėjas su 21,5 naudingumo balo vidurkiu. Šis skaičius – didžiausias lygoje nuo pat 2008–2009 m. sezono, kai šią ribą peržengė net keli Lietuvos aukštaūgiai: Nerijus Varnelis (27,5), Donatas Motiejūnas (22) ir Paulius Jankūnas (21,6).
Nors reguliariajame sezone netrūko įsimintinų gynėjo pasirodymų, vienas išsiskyrė labiausiai. Sausio 31 dieną A. Velička pergalingame mače skriaudė Vilniaus „Rytą“.
Žaisdamas prieš klubą, su kuriuo yra tapęs LKL čempionu, įžaidėjas pelnė 24 taškus (4/8 dvit., 4/5 trit., 4/5 baud.), išskirstė 15 rezultatyvių perdavimų, atkovojo 7 kamuolius ir sukaupė 47 naudingumo balus. Šį rezultatą vėliau pagerinti sugebėjo tik stebuklus pademonstravęs Ignas Sargiūnas.
Bene labiausiai tobulintinu žaidimo aspektu A. Veličkos žaidime krepšinio ekspertai anksčiau įvardindavo nestabilų tolimą metimą. Šiemet krepšininko taiklumas verčia iš naujo įvertinti riziką prieš jo metimą. „Genius IQ“ išplėstinės statistikos platforma rodo, jog pavojingiausias žaidėjas tapo atakuodamas iš vidurinės pozicijos bei 45 laipsnių kampu. Šiuose aikštės taškuose jo efektyvus taiklumas, įvertinantis didesnę tritaškio vertę, siekia net 64 procentus.
Tačiau „Neptūno“ vedlio vaidmuo neapsiriboja tik ties jo paties tiesiogiai keliama grėsme – jis šiame sezone tapo pavyzdiniu žaidimo dirigentu. A. Velička vidutiniškai atlikdavo net 70 perdavimų per rungtynes ir pagal šį rodiklį lenkė savo artimiausią persekiotoją Makai Ashtoną-Langfordą net penkiolika perdavimų.
„Tiesiog fokusuojuosi į žaidimą, o skaičiai tiesiog susirenka patys, – šių metų pradžioje sakė A. Velička. – Turiu svarbią rolę, turiu kamuolį savo rankose, yra daug situacijų, kurias bandau išspręsti. Skaičių nežiūriu – jie patys save reguliuoja. Jeigu žaidi gerai ir komanda laimi, tai nelabai į tai atkreipi dėmesį. Tiesiog bandau duoti, ką galiu duoti nuo savęs, kiekvienose rungtynėse.“
Kaunietis tapo vos antruoju lietuviu, tapusiu lygos MVP, per pastaruosius septynerius metus. Taip pat jis – antrasis „Neptūno“ atstovas su naudingiausio lygos žaidėjo prizu. Abi šias kategorijas atitiko Ąžuolas Tubelis, tokios pat garbės nusipelnęs prieš dvejus metus.
Vis dėlto, kaip rodo pastarųjų metų istorija, svarbiausias sezono individualus pripažinimas negarantuoja sėkmės atkrintamosiose varžybose. Kaip ir Ą. Tubelis, taip ir kiti du pastarieji MVP – Ahmadas Caveris ir Anthony Cowanas – krito jau pirmajame etape ir nepakovojo dėl medalių.
„Neptūnas“ šiemet neslepia ambicijų sugrįžti ant apdovanojimų pakylos.
„Manau, kad tikslas vis tiek yra sezono gale būti finale ir praeiti pusfinalio barjerą“, – prieš kelias savaites tvirtino krepšininkas.
Pirmieji klaipėdiečių kelyje – „Gargždų“ krepšininkai, su kuriais ketvirtfinalio seriją iki dviejų pergalių jie pradės ketvirtadienio vakarą.
