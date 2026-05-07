Tubelis po pirmosios pergalės ketvirtfinalyje: džiugu, bet reikia padaryti darbą ir penktadienį

Ketvirtosios atkrintamųjų rungtynės vyks jau šį penktadienį.
„Nežinau, ta pati pradžia visas trejas rungtynes, kai jie pabėga pradžioje, bet vėl neblogai gynėmės, tik darėme minimalias klaidas – kai kur nereikia padėti, nes gauname tritaškių ir jie susikrauna persvarą. Kai įmeti laisvas, tai paskui susimeti ir kai turi ranką prieš veidą. Puolime buvome kantrūs, metėme pakankamai laisvi, tik nesukrito, bet nepraradome savo energijos. Bėgome, nes neturėjome, ką prarasti – žaidėme kaip paskutines rungtynes“, – atsakė žalgirietis.
Ą.Tubelis kalbėjo ir apie panaikintą dviženklį deficitą.
„Taip, minimalūs taktikų pakeitimai buvo rungtynių metu tiek iš mūsų, tiek iš jų. Manau, kad neblogai viskas veikė, bet svarbiausia buvo fiziškumas. Prieš tokią komandą turi žaisti fiziškai visas 40 minučių, nes kitaip nubaus ir kelis kartus nubaudė“, – išskyrė aukštaūgis.
Žalgiriečiai stos į ketvirtąją atkrintamųjų akistatą jau šį penktadienį 20.00 val.
