Ženevičius apie sidabrinį stebuklą: visi jautėme daug džiaugsmo ir buvome euforijoje

„Padarę tokį didelį darbą visi jautėme daug džiaugsmo ir buvome euforijoje. Sunkiai dirbant, reikia mokėti ir pasidžiaugti. Ypatingai trenerių darbe, kai tų pergalių ne visada būna daug. Džiaugėmės, šventėme ir buvo tikrai smagu.“
Tai buvo pirmasis kartas per Lietuvos nepriklausomybės istoriją, kai U20 merginų rinktinė iškovojo Europos čempionato medalį.
Prisijungdamas prie Ramunės Kumpienės ir Viliaus Stanišausko, E. Ženevičius tapo tik trečuoju treneriu Lietuvos istorijoje, kuriam su merginų rinktinėmis iš Europos jaunimo čempionatų pavyko grįžti su medaliais.
„Tai yra bendras trenerių, žaidėjų ir aptarnaujančio personalo nuopelnas. Viskas turi sukristi į vieną krūvą. Viską pavyko teisingai susidėlioti ir vienam žmogui prisiimti visų laurų nereikėtų“, – kuklus išliko E. Ženevičius.
E. Ženevičius artėjančią vasarą toliau vadovaus U20 Lietuvos rinktinei ir su ja dalyvaus Lietuvoje vyksiančiame Europos čempionate.
Treneriui tai bus jau tryliktoji vasara su Lietuvos jaunimo rinktinėmis.
„Tai naujas iššūkis, kurio labai laukiu. Jau pradėjome darbus su trenerių kolektyvu. Bendraujame su žaidėjomis, pranešame savo planus. Jau žinome, kad startuojame birželio 1 d. Druskininkuose. Esame susidėlioję pasiruošimo planus, aš pats jau galvoju, ką ir kaip mes žaisime, kas pakeis žaidėjas, kurios dėl amžiaus apribojimų jaunimo rinktinei jau negalės atstovauti. Čempionatas Lietuvoje yra papildomas spaudimas, kurio mes tikrai nebijome. Žaidėjos tą priima kovingai ir drąsiai.“
U20 Europos čempionatas liepos 4–12 d. vyks Alytuje ir Klaipėdoje. Lietuvos rinktinės krepšininkės pasirodymą A grupėje pradės su Ispanijos, Izraelio ir Kroatijos komandomis.
„Tai rimtos komandos. Mūsų tikslas bus kaip ir praėjusiais metais – laimėti artimiausias rungtynes. Kiekvienos rungtynės yra labai svarbios ir per daug į priekį nežiūrime. Čempionatas yra labai slidus dalykas, todėl turi vyrauti susikaupimas ir rimtas darbas. Mūsų pogrupis – stiprus, bet ir mes patys esame stiprūs“, – kalbėjo E. Ženevičius.
Sidabriniame Lietuvai Europos čempionate rinktinės garbę gynė net septynios krepšininkės, kurios galės žaisti ir šių metų pirmenybėse.
Tarp jų – į simbolinį čempionato penketą patekusi Danielė Paunksnytė, taip pat Sintija Aukštikalnytė ir Victorija Matulevičius.
Primename, kad paskutinėse grupės rungtynėse prieš Izraelį 2007 m. gimusi D. Paunksnytė pelnė 43 taškus ir pagerino visų laikų U20 Europos čempionatų rekordą.
E. Ženevičiaus profesinėje veikloje per pastaruosius kalendorinius metus įvykių netrūko ir klubinėje veikloje.
Vieni galbūt renkasi saugesnius variantus, o aš mėgstu pasivaikščioti peilio ašmenimis.
Treneris prieš metus su Vilniaus „Kibirkštimi“ laimėjo visus įmanomus titulus Lietuvoje ir Baltijos valstybėse.
Vėliau strategas su Sostinės krepšinio mokyklos (SKM) auklėtiniais triumfavo asociacijos „Lietuvos krepšinis“ organizuotame U11 „Jr. NBA Lietuva“ turnyre, o šį pavasarį buvo Gintaro Kadžiulio vadovaujamame Vilniaus „Ryto“ jaunimo komandos štabe, su kuria laimėjo FIBA Čempionų lygos jaunimo turnyrą.
„Kai pagalvoji, tie viražai ir amplitudė yra tikrai didžiulė. Trenerio darbą pradėjau 1995 m. ir per visą tą laiką nė karto nesuabejojau dėl savo pasirinkto kelio ir jo nekeičiau. Vieni galbūt renkasi saugesnius variantus, o aš mėgstu pasivaikščioti peilio ašmenimis. Mane „veža“ tas adrenalinas, kurį patiriu dirbdamas. Darbas užsienyje tave taip pat pakeičia stipriai, nes ten tavo darbas stebimas per padidinamąjį stiklą ir turi į viską žiūrėti labai rimtai, stipriai dirbti ir negali suklysti“, – sakė Kinijoje ir Lenkijoje dirbęs E. Ženevičius.
