Psichologas atskleidė du įgūdžius, galinčius išgelbėti net griūvančius santykius

„Meilė, kaip ir viskas, ką laikote vertingu savo gyvenime, reikalauja tam tikros apsaugos. Aistra ir chemija tikrai gali padėti išsaugoti santykius ankstyvosiose stadijose, tačiau jos nenuves jūsų labai toli; nei viena, nei kita savaime nėra pakankamai stipri, kad palaikytų meilę neribotą laiką“, – pažymėjo jis.
Remdamasis tyrimų rezultatais, psichologas išskyrė du įgūdžius, kurie gali probleminius santykius paversti klestinčiais.
Bendravimo įgūdžiai
Beveik visi žino, kad bendravimas yra vienas svarbiausių romantiškų santykių aspektų.
2018 m. mokslininkai apibendrino sutuoktinių bendravimo tyrimų duomenis ir išskyrė penkis pagrindinius komunikacijos modelius, labiausiai susijusius su aukštu pasitenkinimo santykiais lygiu: kasdienius komunikacinius veiksmus, teigiamą nuomonių apsikeitimą, efektyvų konfliktų valdymą, „aš“ teiginius ir patikslinimus.
Šie penki įgūdžiai apima daug daugiau nei tik aiškų savo minčių išreiškimą. Jie atlieka svarbų vaidmenį formuojant emocinį ir psichologinį partnerių santykių suvokimą.
Aktyvaus klausymosi įgūdžiai
Remiantis 2014 m. žurnale „International Journal of Listening“ paskelbtu tyrimu, aktyvus klausymasis apibrėžiamas kaip „žodinių ir (arba) nežodinių pranešimų gavimo, prasmės kūrimo ir reagavimo į juos procesas“.
Svarbiausia šio apibrėžimo dalis yra ta, kad klausymasis laikomas aktyviomis pastangomis, o ne pasyviu informacijos priėmimu.
Nesvarbu, ar kalbama apie smulkmenas, ar apie rimtus dalykus, visada turėtų galioti tas pats principas. Klausymasis nėra skirtas tik krizėms – tai turėtų tapti kasdiene santykių praktika.
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