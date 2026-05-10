Apklausa: dauguma verslą pradėjusių lietuvių savo sprendimo nesigaili

Anot tyrimo, dauguma verslą kuriančių gyventojų mato veiklos perspektyvas, nors dalis jų išlieka atsargūs ir vystydami verslą dirba samdomą darbą.
Apklausos duomenimis, net 87 proc. verslą turinčių arba savarankiškai dirbančių gyventojų teigė, kad sprendimas imtis verslo buvo teisingas. Tuo metu neigiamai šį sprendimą vertinančiųjų dalis buvo maža – 3 proc. respondentų teigė, kad verslo pradžia buvo klaida, o dar 10 proc. įvardijo tai kaip greičiau neteisingą pasirinkimą.
Apklausa taip pat atskleidė, kad apie 60 proc. verslą turinčių ar individualią veiklą vykdančių gyventojų šiemet savo veiklos perspektyvas vertina teigiamai.
„Penktadalis planuoja augimą, o 4 iš 10 siekia išlaikyti dabartines apimtis. Tuo metu 20 proc. prognozuoja mažesnes pajamas, o 16 proc. svarsto apie veiklos nutraukimą. Tai rodo gana realistišką verslininkų požiūrį – dalis jų mato augimo galimybes, dalis orientuojasi į stabilumą, tačiau bendra kryptis išlieka pozityvi“, – pranešime cituojama „Swedbank“ Smulkių verslo klientų ir pardavimų skyriaus vadovė Rasa Verkauskaitė-Kazanskienė.
Finansų ekspertė taip pat pažymėjo, kad ankstyvoje verslo stadijoje lietuviai įprastai būna atsargesni – verslą pradeda palaipsniui, derindami jį su samdomu darbu.
„Šią tendenciją dažniausiai stebime trumpiau nei vienerius metus veikiančiuose versluose – juos dažniau valdo žmonės, kurie tuo pačiu metu dirba ir samdomą darbą“, – teigė R. Verkauskaitė-Kazanskienė.
Anot tyrimo, dažniausiai nauji verslai kuriami profesinių paslaugų, didmeninės ir mažmeninės prekybos sektoriuose. Dažniausiai tai nedidelės įmonės, vystomos vieno steigėjo arba turinčios iki penkių darbuotojų.
Beveik pusė apklausoje dalyvavusių respondentų nurodė verslą vystantys trumpiau nei penkerius metus. Finansų ekspertė R. Verkauskaitė-Kazanskienė pažymi, tai atspindi jau beveik dešimtmetį augantį naujai registruojamų įmonių skaičių.
Pasak jos, šios tendencijos rodo, kad verslo ekosistema Lietuvoje šiandien yra gana subalansuota – brandžius, ilgiau nei dešimtmetį veikiančius verslus papildo naujos nedidelės įmonės.
Reprezentatyvią Lietuvos gyventojų apklausą šių metų kovą atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“. Apklausoje dalyvavo 1 013 darbingo amžiaus šalies gyventojų.
